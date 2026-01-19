Două numiri aprobate în Biroul Politic Național al PNL: cine va conduce ARICE și ANOFM

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal s-a reunit luni, 19 ianuarie 2026, în prima ședință din acest an, pentru a discuta principalele teme de pe agenda guvernării. La finalul întâlnirii, membrii BPN au aprobat două propuneri pentru ocuparea unor funcții publice aflate în subordinea Guvernului.

Astfel, Daniel Constantin a fost validat de conducerea PNL pentru funcția de președinte al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), instituție aflată în subordinea Guvernului României, cu rol în atragerea investițiilor străine și promovarea exporturilor românești.

Totodată, liberalii au aprobat desemnarea lui Adrian Zvîncă pentru funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), instituție care funcționează sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Ședința BPN a avut loc în contextul în care premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, le-a prezentat colegilor pachetul de reformă a administrației publice centrale și locale, precum și calendarul pentru adoptarea bugetului de stat pe anul 2026. Premierul a informat conducerea partidului că Guvernul intenționează să își angajeze răspunderea în Parlament, pe 29 ianuarie, atât pe proiectul de reformă administrativă, cât și pe un pachet de măsuri pentru relansare economică.

În privința bugetului de stat, Ilie Bolojan a precizat că adoptarea acestuia este avută în vedere pentru a doua jumătate a lunii februarie, unul dintre obiectivele majore ale Guvernului în 2026 fiind accelerarea absorbției fondurilor din PNRR.

De asemenea, liderul PNL a anunțat constituirea unui grup de lucru care să gestioneze dialogul dintre administrația centrală și cea locală, în contextul preocupărilor exprimate de autoritățile locale privind bugetele și mecanismele de echilibrare financiară.