Confederația Patronală Concordia cere „formarea urgentă a unui nou Guvern. Companiile nu se uită la ce partid e la putere”

Confederația Patronală Concordia solicită formarea urgentă a unui nou Guvern, avertizând că prelungirea crizei politice poate costa România foarte mult în următorii cinci ani. „Companiile din România nu se uită la ce partid e la putere”, atrage atenția organizația.



Mesajul vine la scurt timp după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de AUR și PSD, a trecut în urma votului în Parlament.

„Confederația Patronală Concordia cere formarea urgentă a unui nou Guvern cu mandat de repornire a economiei, continuarea reformelor structurale și menținerea angajamentelor față de partenerii internaționali. Indiferent de evaluările politice ale acestui moment, Concordia transmite că o criză politică prelungită poate costa România peste 100 de miliarde de lei în cinci ani, prin efectul combinat al pierderii ratingului de țară investment grade și al blocării fondurilor europene”, se arată într-un comunicat al Concordia.

„Au mai rămas doar 119 de zile”

Organizația atrage atenția că România se află într-un moment economic fragil, vizibil în deprecierea cursului valutar, creșterea randamentelor la titlurile de stat și scăderea încrederii investitorilor.

„Avem 15 miliarde de euro disponibile pentru România din fonduri europene, în 2026. Termenul pentru banii din PNRR este 31 august 2026. Au mai rămas doar 119 de zile. Timpul este foarte scurt și avem nevoie rapid de dialog real, responsabil, care să ducă la restabilirea unui echilibru din partea tuturor decidenților. România a pierdut un guvern, este esențial să nu își piardă și direcția. Companiile din România nu se uită la ce partid e la putere. Se uită la cursul valutar de azi, la dobânda de azi, la facturile de energie. Și astăzi, toate sunt mai rele decât acum două săptămâni sau acum două luni”, a declarat Paul Aparaschivei, directorul executiv Concordia, citat în comunicat.

„Fiecare săptămână de incertitudine politică se traduce în lipsă de predictibilitate”

Confederația solicită tuturor actorilor politici să trateze formarea noului Guvern ca pe „o urgență națională, nu ca pe un concurs de orgolii sau o negociere de poziții”:

„România are angajamente clare față de Comisia Europeană și partenerii săi internaționali privind reducerea deficitului bugetar și implementarea reformelor din PNRR. Fiecare săptămână de incertitudine politică se traduce în lipsă de predictibilitate care înseamnă investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol”.

„Vom oferi propuneri și soluții concrete în orice consultare care servește interesul economic al României”

Concordia cere, de asemenea, ca discuțiile referitoare la un nou Executiv să fie centrate în jurul unui „program economic coerent”.

„Prioritățile Concordia rămân neschimbate: eliminarea impozitelor pe cifra de afaceri din 2027, pentru a debloca capital esențial pentru investițiile private, predictibilitate fiscală pe termen mediu și lung, fără noi taxe, accelerarea investițiilor în infrastructură energetică și de transport, și un dialog social real, constant și consistent cu organizațiile patronale reprezentative, pentru a aduce mai multă competitivitate în economia românească. Concordia rămâne angajată să contribuie la acest proces. Suntem deschiși și vom oferi propuneri și soluții concrete în orice consultare care servește interesul economic al României”, se mai arată în comunicat.

Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești și este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel național. Cu o contribuție de 30% din PIB și aproape jumătate de milion de angajați în peste 4.200 de companii mari și mici, cu capital românesc și străin, Confederația Patronală Concordia este singura organizație din România membră BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC).

Amintim că moţiunea de cenzură a fost votată marți de 281 de parlamentari (cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României). Pentru adoptate erau necesare 233 de voturi.