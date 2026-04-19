Doi miniștri PSD, acuzați de un oengist că ar fi ocolit coada, pe aeroportul din Timișoara. Radu Oprea: „Fals, minciună, neadevăr!”

Un nou scandal cu tentă politică a izbucnit online după ce secretarul Asociației Generație Tânără România (GTR), Csizmarik Francisc, i-a acuzat pe doi lideri PSD că ar fi evitat traseul obișnuit al pasagerilor pe Aeroportul Internațional din Timișoara.

Este vorba despre ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, care s-au aflat sâmbătă în Timișoara.

Potrivit lui Csizmarik Francisc, cei doi oficiali ar fi evitat traseul standard de acces către controlul de securitate, solicitând intervenția unui șef de tură pentru a le permite trecerea directă.

„M-am aflat azi în Aeroportul Timișoara și după ani de zile am înțeles ce înseamnă sintagma Greii PSD. Știți că atunci când te îmbarci la Timișoara, ca om normal, trebuie să parcurgi un traseu șerpuitor care te duce până la poarta unde are loc controlul poliției. Ei bine, un grup de trei persoane dintre care i-am recunoscut pe Radu Oprea și Bogdan Ivan au ales să îl cheme pe șeful de tură al poliției să îndepărteze cordoanele culoarului pentru ca domniile lor să o ia pe direct. Când ești GREU, e anevoios să parcurgi același traseu ca orice om normal”, a scris acesta pe Facebook.

Reacția ministrului Energiei: „Fake news grosolan”

Ministrul Bogdan Ivan a respins categoric acuzațiile, pe care le-a catalogat drept „fake news grosolan”.

„Nu am abordat niciun oficial al poliției de frontieră sau pe oricine altcineva ca să cer un tratament diferit. Este jenant cât de jos poate ajunge discuția în contextul politic inflamat al acestor zile. (...) Aleg să ignor aceste atacuri mărunte și să mă ocup de ceea ce contează cu adevărat: producția de energie, capacitățile de stocare și investițiile de miliarde de euro în sistemul energetic național”, a transmis acesta, adăugând că el și Radu Oprea au călătorit la clasa economică după o vizită la termocentrala Mintia, din județul Hunedoara.

Ivan a mai precizat că va ignora aceste acuzații și se va concentra pe proiectele din domeniul energetic.

Și Radu Oprea neagă

La rândul său, Radu Oprea a respins informațiile apărute în spațiul public, susținând că este vorba despre o campanie de dezinformare.

„Sunt indignat pentru că un mincinos încearcă să îmi ia dreptul de a mă comporta ca un om normal. Citesc că aș fi cerut în Aeroportul Timişoara să trec prin altă parte, nu pe la controlul de securitate normal. Fals, minciună, neadevăr! Am trecut perfect normal ca oricare om prin controlul de securitate. De altfel, așa cum o fac de fiecare dată când călătoresc cu avionul”, a transmis Radu Oprea pe Facebook.

Reacția autorităților

Atât Poliția Română, cât și Poliția de Frontieră au transmis că informațiile sunt false și nu reflectă realitatea.

Potrivit instituțiilor, reprezentanții lor nu au fost contactați și nu au atribuții în organizarea traseelor de acces din aeroport.