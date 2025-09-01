Deputatul S.O.S România Raisa Enachi și-a anunțat demisia din partid

Deputatul S.O.S România Raisa Enachi, și-a anunțat demisia luni, 1 septembrie, din calitatea de membru al partidului. Aceasta va activa ca parlamentar neafiliat.

„Raisa Enachi, deputat ales în Parlamentul României, circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui, vă aduc la cunoştinţă faptul că, începând cu data de 29 august 2025, mi-am depus demisia din calitatea de membru al Partidului S.O.S. România şi, pe cale de consecinţă, încetez activitatea în cadrul grupului parlamentar al Partidului S.O.S. România”, se arată în informarea transmisă de aceasta Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor.

Deputatul anunţă că îşi va desfăşura activitatea parlamentară în calitate de deputat neafiliat.

Până în februarie 2024, Raisa Enachi a făcut parte și din partidul AUR. Tot anul trecut, aceasta a acuzat partidul că „promovează violența”, după ce a fost bătută și amenințată de membrii AUR în biroul său din orașul Murgeni.

„Doresc să vă aduc la cunoștință un incident grav care s-a întâmplat ieri la biroul meu parlamentar din orașul Murgeni, județul Vaslui. Consilierii membrii AUR, simpatizanții lui George Simion, împreună cu cei care se ocupă de filiala AUR a orașului Murgeni, precum și de organizația județeană, care în februarie au preluat nestatutar filiala județeană Vaslui, au ocupat abuziv biroul meu parlamentar din orașul Murgeni”, a afirmat deputata Raisa Enachi.

Cu privire la acuzațiile lansate de Enachi, reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au transmis: „Cearta doamnei deputat afiliată SOS România este cu proprietarul clădirii în cauză, unde nu și-a plătit chiria de mai bine de doi ani, nu cu membrii actuali ai AUR. Cerem autorităților să facă lumină în acest caz și dacă se constată că vreun membru AUR va fi găsit responsabil de acte de violență va fi cu siguranță exclus din partid”.

Din februarie 2021, Enachi face parte din Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, unde a fost secretar între februarie 2021 și septembrie 2023 și președinte între septembrie 2023 și februarie 2024.

De asemenea, a făcut parte și din Comisia juridică, de disciplină şi imunități, în perioada februarie 2021 - februarie 2024.