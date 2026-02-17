Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei de guvernare pe fondul tensiunilor legate de buget și reforme

Preşedintele României, Nicuşor Dan, se întâlneşte marţi cu liderii partidelor din coaliţia de guvernare, pe fondul tensiunilor privind susţinerea proiectului de buget şi al disputelor publice dintre formaţiuni. Întâlnirea, programată pentru ora 15:00 la Cotroceni, are loc după ce coaliţia a convenit asupra reformei administraţiei şi a modificărilor vizând taxele şi impozitele locale.

Deşi liderii coaliţiei au ajuns luni la un acord pe aceste teme, PSD ameninţă că nu va vota bugetul de stat dacă pachetul social propus de social-democraţi nu va fi inclus, iar nivelul investiţiilor locale nu va fi menţinut la acelaşi nivel ca anul trecut. Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că partidul nu va susţine bugetul în lipsa acestor prevederi. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat că va demisiona dacă discuţiile cu sindicatele pe tema Legii salarizării nu vor începe până în aprilie. În plus, fostul lider PSD Marcel Ciolacu a menţionat săptămâna trecută varianta alegerilor anticipate.

Întâlnirea de la Cotroceni are loc şi cu câteva zile înainte de plecarea preşedintelui Nicuşor Dan la Washington, unde va participa la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, iniţiat de preşedintele Donald Trump, România fiind prezentă ca observator. De asemenea, numirea şefilor serviciilor secrete este o altă temă posibilă de discuţie.

În ciuda criticilor la adresa actualei coaliţii, Nicuşor Dan a subliniat săptămâna trecută că aceasta „funcţionează mai bine decât percepţia”.

Preşedintele a remarcat că partidele coaliţiei au reuşit să ajungă la acorduri asupra mai multor acte normative şi măsuri, chiar dacă există atacuri şi tensiuni publice între formaţiuni.

„Bineînţeles că în viaţă mi-ar plăcea ca multe lucruri să fie altfel decât sunt, dar, în linii mari, dincolo de atacurile continue între părţi şi percepţia că această coaliţie este în mare suferinţă, eu cred că, în realitate, modul în care funcţionează şi ajung să aibă aceeaşi opinie pe acte normative pe care şi le asumă, această coaliţie funcţionează mai bine decât percepţia”, a declarat Nicuşor Dan.