Deputat AUR, declarat „dușman al poporului ucrainean”. Partidul cere explicații Ministerului de Externe și Ambasadei Ucrainei

0
0
Publicat:

Deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea spune că a primit joi, 22 noiembrie, interdicție de intrare în Ucraina, fiind declarat „dușman al poporului”. Partidul său a anunțat duminică, 25 ianuarie, că va cere explicații Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al României şi Ambasadei Kievului.

Petru-Gabriel Negrea/FOTO: Facebook
Petru-Gabriel Negrea/FOTO: Facebook

Potrivit Euronews, deputatul susține că a fost oprit și umilit la granița Ucrainei atunci când a vrut să meargă la Cernăuți la invitația unui profesor universitar, autoritățile vamale refuzând să comunice cu el în limba română sau engleză. 

Acesta a povestit că a fost dus într-un container neîncălzit, obligat să se dezbrace pentru un control corporal fără justificare legală și apoi întors la frontiera cu România.

Motivul ar fi declarațiile sale critice la adresa Ucrainei, în care acuza autoritățile de agresiuni împotriva bisericilor românești, reducerea școlilor românești din Cernăuți și presiuni asupra comunității românești.

Într-un comunicat transmis duminică, AUR a calificat comportamentul autorităților ucrainene drept „inacceptabil, contrar normelor europene, regulilor diplomației moderne și principiilor elementare de respect reciproc între state, cu atât mai grav cu cât vizează un demnitar al statului român, ales prin vot democratic”.

Potrivit documentului citat, în scrisoarea adresată Ministerului Afacerilor Externe, AUR solicită comunicarea de urgenţă a demersurilor diplomatice întreprinse în acest caz, clarificarea existenţei unei note oficiale de protest transmise părţii ucrainene sau a convocării ambasadorului Ucrainei la MAE, dar şi explicarea motivelor juridice şi administrative invocate de autoritățile ucrainene.

„Totodată, solicităm precizarea implicării Ambasadei României la Kiev şi a sprijinului consular oferit, prezentarea poziției oficiale a MAE faţă de acest incident şi indicarea măsurilor concrete pentru prevenirea unor situaţii similare”, au mai transmis reprezentanţii AUR.

Aceștia precizează că, în adresa trimisă Ambasadei Ucrainei în România, cer „explicaţii clare privind baza legală a interdicţiei impuse deputatului român, cine a dispus calificarea acestuia drept «duşman al poporului ucrainean», justificarea controlului corporal şi poziţia oficială a autorităţilor de la Kiev”.

AUR subliniază că respectul reciproc, dialogul instituțional şi tratamentul demn al cetățenilor şi oficialilor români trebuie să fie condiții de bază ale relaţiilor bilaterale. În lipsa unor clarificări rapide şi credibile, acest incident riscă să afecteze grav încrederea în buna-credinţă a autorităţilor ucrainene şi angajamentul lor real faţă de valorile europene pe care le invocă”, susţin reprezentanţii AUR.

