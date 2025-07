De la Poșta Română la Palatul Victoria: cine este Smărăndița Irina, noul director de Cabinet al premierului Bolojan

Echipa guvernamentală a confirmat, marţi, un nou membru: Smărăndița Irina a fost numită oficial Director de Cabinet al premierului Ilie Bolojan, cu rang de secretar de stat.

Guvernul a anunțat oficial numirea Smărăndiței Irina în funcția de Director de Cabinet al prim-ministrului Ilie Bolojan, funcție cu rang de secretar de stat, într-o perioadă în care Palatul Victoria își consolidează echipa cu profesioniști formați în marile centre universitare ale lumii și cu experiență în management strategic, potrivit gov.ro.

Cine este Smărăndița Irina

Smărăndița Irina are pregătire academică în științe politice și management, cu studii de licență finalizate la Birmingham City University în Business and Management, în anul 2017. Ulterior, a urmat un masterat în Democracy and Comparative Politics la University College London (UCL), una dintre cele mai prestigioase universități britanice.

A locuit timp de șapte ani în Marea Britanie, perioadă în care a lucrat în sectorul bancar în cadrul Deutsche Bank, prin intermediul firmei JDX Consulting, unde a ocupat funcția de consultant senior, gestionând proiecte complexe și procese de optimizare strategică.

După revenirea în România, Smărăndița Irina a preluat rolul de Head of Strategy Management la Compania Națională Poșta Română S.A., unde a coordonat procese de transformare instituțională, a contribuit la eficientizarea activității administrative și a susținut consolidarea relațiilor externe ale companiei.

Potrivit declarației de avere depuse în 2024, salariul său anual în această funcție s-a ridicat la 153.165 lei.

Tot în anul 2024, pentru aproximativ șase luni, Smărăndița Irina a fost membră în Consiliul de Administrație al EnergoNuclear, contribuind la decizii strategice în cadrul proiectelor energetice derulate de companie.

Pe plan politic, în 2022 a fost aleasă prim-vicepreședinte al filialei Tineretului Național Liberal Sector 1 și ulterior secretar general adjunct al PNL București, organizație condusă la acea vreme de Sebastian Burduja, fiind, în acelaşi timp, şi intern la cabinetul parlamentar al acestuia, după cum scrie în CV-ul său de pe LinkedIn.