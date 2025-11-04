search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
Declarația Amaliei Bellantoni după arestare: „Eu sunt o victimă a sistemului şi soţul este victima mea”

Amalia Bellantoni, fosta membră a partidului SOS România, a fost plasată în arest la domiciliu, iar soțul ei, Domenico Bellantoni, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cei doi sunt acuzați că ar fi agresat doi vecini în vârstă, în urma unui conflict izbucnit în curtea comună a imobilului în care locuiesc.

Amalia Bellantoni a fost plasată în arest la domiciliu FOTO: Facebook
Amalia Bellantoni a fost plasată în arest la domiciliu FOTO: Facebook

Tânărul italian care i-ar fi ajutat pe Amalia și Domenico Bellantoni în timpul agresiunii asupra vecinilor a fost reținut luni spre marți noaptea, după mai bine de opt ore de audieri. Acesta a fost prins după zeci de ore de căutări, însă a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.

În același dosar, Judecătoria Sectorului 2 a decis ca Amalia Bellantoni să fie plasată în arest la domiciliu, iar soțul ei, Domenico, să rămână în arest preventiv pentru 30 de zile.

„Eu sunt o victimă a sistemului”

Întrebată cum comentează acuzațiile care i se aduc, Amalia Bellantoni a spus că ea și soțul său sunt, de fapt, victime: „Noi suntem victime. Eu sunt o victimă a sistemului şi soţul este victima mea”, a declarat fosta membră SOS România, potrivit Antena 3 CNN.

Bellantoni susține că cei doi vecini, în vârstă de 66 și 67 de ani, ar fi venit peste ea și soțul său, forțându-le ușa și declanșând scandalul.

Ce spun procurorii

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, incidentul a avut loc pe 30 octombrie 2025, în jurul orei 19:30, în curtea comună a unui imobil din Sectorul 2, București.

Pe fondul unui conflict mai vechi, inculpatul B.D., prin întrebuințarea de acte de violență constând în aplicarea de lovituri puternice cu un obiect contondent confecționat din lemn, dar și cu pumnii și picioarele, a deposedat-o pe persoana vătămată L.I. de două telefoane mobile, cauzându-i un prejudiciu de aproximativ 2.800 de lei”, au transmis procurorii.

În urma agresiunii, victimele au suferit leziuni ce necesită între 4 și 9 zile de îngrijiri medicale. Procurorii mai susțin că Domenico Bellantoni ar fi fost ajutat de soția sa să sustragă telefoanele.

Cine sunt soții Bellantoni

Amalia Bellantoni, în vârstă de 43 de ani, este fostă membră a partidului SOS România. Ea a devenit cunoscută public după ce, în octombrie 2024, a trimis o sesizare la Curtea Constituțională, în urma căreia judecătorii au decis că Diana Șoșoacă nu poate candida la alegerile prezidențiale.

Soții Bellantoni dețin un restaurant cu specific sicilian în București.

Politică

