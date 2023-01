Cum explică Daniel Morar fotografia cu Florin Iordache şi ce spune despre OUG 13

Fostul judecător CCR susține că în cazul OUG 13 magistrații nu au fost interesați de ce conține actul normativ, chiar dacă era controversat. Referitor la Iordache, Morar susține că s-au întâlnit întâmplător, în decembrie 2017.

Daniel Morar a precizat că a fost o dezinformare legată de întâlnirea sa cu Florin Iordache, la restaurantul Senatului, în decembrie 2017. „S-a vorbit mult și degeaba pornind de la o dezinformare a celor care au pus, care au postat fotografia. Eram cu o colegă la masă, am explicat și atunci public. Eu mergeam aproape în fiecare zi să mănânc acolo, iar domnul Iordache atunci, care cred că era președintele Comisiei juridice, a venit să-i spună colegei care era magistrat-asistent, că lucrează și la legea lor, și că magistrații-asistenți ai CCR vor fi și ei în legea magistraturii, nu ai CCR.Discuția despre asta a fost”, a precizat Daniel Morar, într-un interviu la „Adevărul Live”.

„Noi nu am avut relații apropiate cu Florin Iordache, să discutăm de alte lucruri. Însă ce m-a deranjat nu era că eu eram pozat cu Florin Iordache. Mă întâlneam, dacă era așa, și cu domnul Nicolicea, și cu domnul Olteanu, care m-a criticat atâta timp, ci că cel care a postat fotografia a mințit. A spus: domnul Morar și Iordache se află la un restaurant aparent în apropierea Parlamentului. Cel de la USR care a fotografiat, că i-am văzut când au forografiat, știau că sunt în restaurantul din Palatul Parlamentului. Nu trebuiau să mintă.”, a completat fostul judecător la CCR.

Fără critici referitoare la conținutul OUG 13

Întrebat de ce a ales să critice doar CSM-ul, DNA-ul și magistrații pentru reacția la OUG 13, fostul judecător susține că el și colegii au fost interesați atunci doar de legalitatea actului, nu de ceea ce urmeau politicienii.

„Poate dacă aș fi scris această carte fără să fi avut mandatul de judecător CCR, aș fi avut, aș fi fost mult mai vehement față de clasa politică. Dar eram după ani buni de stat la CCR și aveam obligația să văd lucrurile dintr-o altă perspectivă. Ideea e: ce poate și ce nu poate să facă legiuitorul. Asta era problema. Pe mine, ca judecător al Curții nu mă interesează motivul sau mobilul. Actul lui, actul de legiferare al Guvernului sau al Parlamentului, respectă sau nu respectă Constituția. Noi am înțeles. Să nu vă închipuiți...toți judecătorii au înțeles ce înseamnă acel act, era foarte probabil, iar spun foarte probabil, ca cei care erau cercetați atunci, chiar șeful partidului de guvernământ - Dragnea, ca prin acel act să încerce să scape de dosarul penal”, a afirmat Daniel Morar, fost șef al DNA între 2005 și 2012.

„Dar ca judecător al CCR, eu nu puteam decât să constat decât că un act de dezincriminare, un act de grațiere, un act de amnistie, intră în atributul legiuitorului. Eu nu am criticat societatea, nici măcar presa că a protestat. Mi s-a părut legitim. Am spus că până și oamenii politici din opoziție au făcut ceea ce face de obicei un partid din opoziție: critică Puterea că avea de ce. Eu am criticat amestecul magistraților în această ecuație. Ei nu aveau o treabă cu asta, nu era treaba magistraților de scaun să meargă și să protesteze cu privire la asta. Aveam obligația de reținere. Nu asta era problema lor”, mai arată fostul magistrat.

Referitor la CSM, Morar a conchis: „Erau suficiente decizii în care le-am spus că nu trebuie să-și dea ei avizul pe amnistie și grațiere. Ei pot să dea avize doar pe acte privesc activitatea judiciară”.