Daea: I-am zis jurnalistului că e corpolent, nu gras. A fost o constatare, nu l-am jignit

Ministrul Agriculturii susține că nu l-a jignit pe jurnalistul căruia i-a recomandat să cumpere mai puține produse alimentare, pentru că e corpolent. Daea a considerat discuția una prietenească.

Ministrul Agrculturii a reacționat la scurt timp după ce a participat la un eveniment, unde a avut o dispută verbală cu un jurnalist, căruia i-a sugerat să cumpere mai puține jumări că ar gras. „Nu am jignit pe nimeni și nu doresc să jignesc pe cineva. Și nu o voi face (...) Eu l-am căutat și la telefon. Am considerat că apropierea dintre mine și dumnealui e una umană. I-am dat și un sfat prietenesc, pentru că și jumările astea au și ele rostul lor într-un meniu”, a punctat Petre Daea, într-o intervenție la DIGI24.

Întrebat dacă a avut această reacția din cauza insistenței jurnalistului, Daea a precizat: „Am dialogat cum poți dialoga. În afară de faptul că ești ministru, ești om. Eu mă comport cu răspundere și în interior, și în exterior și în familie”

Ministrul Agriculturii a negat că ar fi fost „scos din sărite” de jurnalist. „Nu, Doamne ferește. Ce insistență? Ați insistat să intrăm în dialog. Eu răspund și la ora 12 noaptea. A fost un dialog între doi oameni care se respectă. Eu am lacrima iubirii față de oameni tot timpul”

Fără recomandări de dietă

În intervenția sa, Petre Daea le-a precizat reporterilor televiziunii că nu a spus nicun moment că ziaristul de la târgul din curtea Ministerului Agriculturii ar fi gras. „Eu i-am zis că e corpolent, nu gras (...) A fost o constatare, nu l-am jignit”.

Demnitarul a recunoscut faptul că a învățat o lecție și a subliniat că el nu rămâne niciodată repetent la lecții.

„Nu l-am invitat să slăbească. E alegerea dumnealui”, a punctat ministrul Agriculturii, spre finalul intervenției în care a ținut să arate că nu i-a făcut vreo recomandare de dietă.

Schimb de replici la târg

Ministrul Agriculturii a jignit în această dimineață un ziarist care l-a chestionat cu privire la prețul ridicat al alimentelor vândute la târgul producătorilor organizat în curtea ministerului.

„Să îi dăm jumara băiatului. Nu am o problemă cu persoanele inteligente ca dumneavoastră. Nu, nu am niciun fel de problemă (nr: cu persoanele grase). Am tot timpul dragoste față de oameni, indiferent cum arată, iar dumneavoastră arătați atât de bine încât vă ofer o jumară. Nu, nu vă fac gras, vă fac cum sunteți”, i-a răspunsul ministrul.

Ziaristul l-a chestionat pe ministru cu privire la faptul că un kilogram de jumări costă 120 de lei, întrebare la care Petre Daea i-a atras atenția cu privire la aspectul său fizic.

„E un preț al interesului pentru domeniu și al respectului pentru munca lor. Fiecare dintre noi nu e bine niciun kg să luăm, iar la dvs. nu prea e bine la mărimea pe care o aveţi să luaţi un kg de jumări. Vă ajunge 100 de grame”, i s-a adresat Petre Daea.