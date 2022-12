VIDEO Daea, dispută cu un ziarist. Ministrul a sugerat că e gras și i-a zis să ia mai puține jumări

Ministrul Agriculturii a jignit în această dimineață un ziarist care l-a chestionat cu privire la prețul ridicat al alimentelor vândute la târgul producătorilor organizat în curtea ministerului.

„Să îi dăm jumara băiatului. Nu am o problemă cu persoanele inteligente ca dumneavoastră. Nu, nu am niciun fel de problemă (nr: cu persoanele grase). Am tot timpul dragoste față de oameni, indiferent cum arată, iar dumneavoastră arătați atât de bine încât vă ofer o jumară. Nu, nu vă fac gras, vă fac cum sunteți”, i-a răspunsul ministrul.

Ziaristul l-a chestionat pe ministru cu privire la faptul că un kilogram de jumări costă 120 de lei, întrebare la care Petre Daea i-a atras atenția cu privire la aspectul său fizic.

„E un preț al interesului pentru domeniu și al respectului pentru munca lor. Fiecare dintre noi nu e bine niciun kg să luăm, iar la dvs. nu prea e bine la mărimea pe care o aveţi să luaţi un kg de jumări. Vă ajunge 100 de grame”, i s-a adresat Petre Daea.

Ministrul Agriculturii și-a cerut scuze ulterior, precizând că l-a sunat personal pe jurnalistul cu pricina. Într-o intervenție pentru Digi24 ministrul a precizat că jurnalistul „este corpolent, nu gras”.

Schimbul de replici poate fi ascultat începând cu minutul 02:00.

„Din orice discuție învățăm câte ceva de aceea suntem în dialog tot timpul. Am învățat un lucru foarte important și anume să nu jignesc pe nimeni și nu am jignit pe nimeni și nu am vrut sa jignesc pe nimeni. L-am căutat și la telefon, i-am dat și un sfat prietenesc spunând că nu este bine că jumările astea au și ele rolul lor într-un meniu. Eu mă comport cu răspundere și în interior și în afară. A fost un dialog pur și simplu între doi oameni care se respectă, să știți că îl respect. Dumnealui este corpolent, nu este gras”, a explicat ministrul Daea într-o intervenție la Digi24.