Video Cum a ajuns Cancelaria premierului să dea contracte de consultanță pentru Apărare. Miruță explică mecanismul gândit de Ciolacu

Ministrul Radu Miruță a explicat la Interviurile Adevărul modul în care ar fi fost gestionat un contract de consultanță juridică legat de programul european SAFE, susținând că acesta a fost derulat prin Cancelaria prim-ministrului și că mai multe instituții ar fi fost implicate în centralizarea deciziilor.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor privind modul de coordonare a proiectelor strategice din domeniul apărării.

Radu Miruță a explicat că nu poate interveni direct în modul în care a fost atribuit contractul de consultanță, deoarece acesta a fost gestionat prin Cancelaria prim-ministrului. El a detaliat și modul în care, potrivit lui, era organizată coordonarea instituțională a programului SAFE.

„Nu pot să intervin direct în această chestiune, pentru că respectiva consultanță a fost contractată prin Cancelaria prim-ministrului. Cancelaria era practic punctul central de coordonare al programului SAFE. Ministerul Apărării transmitea criteriile tehnice, Ministerul Economiei venea cu propunerile privind capacitățile de producție din România, Ministerul Afacerilor Interne contribuia la definirea anumitor cerințe tehnice, iar Ministerul Transporturilor avea, la rândul său, un rol în acest mecanism”, a declarat Radu Miruță.

El a explicat că toate aceste informații erau centralizate la Cancelaria prim-ministrului, pentru că așa a fost construit mecanismul încă din perioada în care premier era Marcel Ciolacu. Argumentul a fost că într-un timp foarte scurt existau foarte multe interacțiuni cu firme și instituții implicate în proiect, iar Cancelaria a susținut că are nevoie de consultanță juridică de specialitate pentru gestionarea întregului proces.

„Toate acestea se centralizau la Cancelaria prim-ministrului, pentru că așa a vrut domnul Ciolacu pe vremea când credea că cancelaria o să fie tot a lui.

Cancelaria a spus că atât de multe lucruri se întâmplă într-un atât de scurt timp, interacționăm cu atât de multe companii, încât avem nevoie de consiliere juridică. Și a propus în Guvern acordarea nu știu cărei sume de bani”, a declarat Radu Miruță la Interviurile Adevărul.

Programul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism european prin care statele membre pot dezvolta proiecte în domeniul apărării și industriei de securitate, cu finanțare și sprijin la nivelul Uniunii Europene. Implementarea acestuia presupune coordonare între mai multe ministere și instituții, precum și pregătirea unor documentații tehnice și industriale complexe.