Cum explică purtătoarea de cuvânt a Guvernului insultele la adresa lui Trump. „Nu mai am opinii personale”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan a explicat de ce nu deține viză pentru SUA, a răspuns la critici legate de declarațiile sale din trecut despre Donald Trump și a detaliat modul în care își vede noul rol.

În cadrul unui interviu pentru HotNews, Ioana Ene Dogioiu a fost întrebată dacă poziția sa publică anterioară, în care i-a numit pe Donald Trump și JD Vance „doi cimpanzei, doi golani” într-o postare ștearsă între timp de pe Facebook, poate afecta accesul său în SUA, în calitate de purtător de cuvânt al Guvernului României.

„Nu am viză de SUA, dar nu pentru că nu mi-a fost acordată, ci pentru că nu am cerut-o. Fiecare persoană are dreptul la propriile opinii și critici. Vreau să precizez un lucru: nu mai contează opiniile mele. Opiniile mele de jurnalist, toate opiniile mele persoane au rămas la mine acasă. Este înaintea erei noastre și după era noastră”, a declarat Dogioiu. Ea a adăugat că „a căzut o cortină între perioada când opiniile mele erau publice, iar acum eu funcționez ca un comunicator al pozițiilor oficiale. Ar fi nepotrivit ca un purtător de cuvânt al guvernului să facă orice fel de afirmații despre liderii altor state”.

Despre presupusele legături cu serviciile secrete

Întrebată despre acuzațiile legate de o presupusă colaborare cu serviciile secrete, Dogioiu a răspuns că acestea vin din „atitudinea mea de partea luptei anticorupție”. A negat orice colaborare: „Nu am fost, nu sunt și nu intenționez să devin agent acoperit, de influență sau orice formă de colaborator”.

„În termeni de comunicare, cel mai eficient este să lansezi acuzații care nu pot fi dovedite. Conspiraționismul este tentant”, a mai spus ea.

Cum a ajuns în funcția de purtător de cuvânt

Dogioiu a povestit că decizia de a accepta funcția a fost una spontană. „Mi-a sunat telefonul și era domnul premier Bolojan. Mi-a spus că nu are purtător de cuvânt și mi-a făcut această propunere. N-am stat mult pe gânduri, a fost în termen de o oră.”

Ea a subliniat că vede această funcție ca pe una tehnocrată: „Reprezint o instituție a statului român. Mi se pare imoral să refuzi pentru că vrei să-ți păstrezi confortul personal”.

Despre salariu și responsabilități

Întrebată cât câștigă, Dogioiu a spus: „Dacă vă spun că nu știu, n-o să mă credeți. Nu am apucat să semnez nimic. În orice caz, e o sumă sub 10.000 de lei. Nu am nici mașină cu șofer, nu sunt în niciun consiliu de administrație”.

Ea a precizat că viziunea premierului Bolojan despre comunicarea guvernamentală nu presupune propagandă, ci claritate și transparență: „Domnul Bolojan mi-a spus: doamnă, eu nu vreau propagandă. Eu văd comunicarea ca o bună explicare cât mai apropiată de un jurnalist”.

Despre măsurile fiscale și comunicarea cu publicul

Purtătoarea de cuvânt a explicat că în fața unui pachet fiscal dur, comunicarea trebuie să fie clară și detaliată: „Oamenii trebuie să înțeleagă ce se întâmplă și de ce li se întâmplă. E obligația acestui guvern să explice”.

Despre taxa CASS de 10% aplicată inclusiv părinților aflați în concediu de creștere a copilului, șomerilor și celor cu venituri mici, Dogioiu a spus că „e o măsură care, cel mai probabil, se va deconta”.

În legătură cu subvențiile partidelor, Dogioiu a menționat că acestea au fost introduse ca măsură anticorupție: „Ne aducem aminte de vremurile în care nu exista subvenție, iar pentru banii de partid era un măcel de corupție”.

Despre alte măsuri fiscale controversate

Referitor la impozitul pe câștigurile din jocuri de noroc, Dogioiu a explicat: „Impozitul nu a scăzut de la 10% la 4%. Era 3%, a fost propusă o creștere la 10%, dar s-a decis 4%, pentru că o creștere prea mare l-ar fi împins pe jucător în zona gri. În schimb, fiscalitatea a crescut masiv pe industrie, acolo sunt banii, nu la jucători”.

În ce privește cota redusă de TVA pentru HoReCa, Dogioiu a respins acuzațiile de tratament preferențial: „Dacă tu creșteai brusc la HoReCa atât de mult, încât ajungeai să-i dublezi, în contextul concurenței mari a industriei turismului străin, atunci chiar o îngropai”.

Ce urmează: pachetul doi de măsuri

Potrivit declarațiilor sale, pachetul doi de măsuri fiscale va fi prezentat la finalul lunii iulie. Acesta va include „cele mai mari elemente de echitate socială” și va urmări o „regândire în totalitate a statului român”.

„Eu nu cred că această perioadă ar trebui să fie strict una de austeritate”, a concluzionat purtătoarea de cuvânt.