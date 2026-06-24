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Csoma Botond consideră că un guvern minoritar prin rotație „ar putea fi o variantă”. Cu ce variantă de premier ar putea fi de acord UDMR

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Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a declarat miercuri, 24 iunie, că formula unui guvern minoritar prin rotație „ar putea fi o variantă”, în contextul negocierilor politice pentru formarea unei majorități. Parlamentarul spune că formațiunea sa politică nu a luat încă o decizie, dar personal consideră scenariul fezabil dacă este acceptat de partide.

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR. FOTO Facebook Csoma Botond
Csoma Botond, liderul deputaților UDMR. FOTO Facebook Csoma Botond

Csoma Botond a comentat discuțiile privind posibile formule de guvernare, inclusiv varianta analizată în cursul dimineții la Guvern, unde au avut loc consultări între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz.

Liderul UDMR a spus că un guvern minoritar prin rotație „ar putea fi o variantă”, explicând că „oricum trebuia să avem o rocadă în 2027, când venea Partidul Social Democrat la putere”, potrivit Digi24.

Botond a precizat că formațiunea sa nu a luat încă o decizie, dar „personal cred că am putea merge pe o asemenea variantă dacă se agrează”.

„Am putea fi de acord”

Întrebat despre declarațiile președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a vorbit despre Luca Niculescu și Alexandru Nazare ca posibile opțiuni pentru un viitor guvern, Csoma Botond a avut aprecieri pozitive pentru ambii.

„Nazare e un profesionist. L-am văzut și în Guvernul Veștea. Vine totuși de la Banca Națională. Eu cred că are expertiza necesară acum, când România se află într-o situație dificilă, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere bugetar”, a spus liderul deputaților UDMR.

În ceea ce-l privește pe Luca Niculescu, Csoma Botond a subliniat că: „e un diplomat, totuși lucrează la procesul de aderare la OCDE”. 

„Eu cred că da, am putea fi de acord, dacă doriți să vorbim de persoane, dar e prematur”, a conchis parlamentarul UDMR

Referindu-se la posibilitatea ca Alexandru Nazare să fie desemnat premier, Csoma Botond a declarat că „Alexandru Nazare ar putea fi o soluție”, adăugând că „nu vreau să spun că trebuie să fie acuma neapărat tehnocrat sau politician”.

Amintim că urmează negociericcelerate pentru formarea unui nou guvern, în condițiile în care partidele discută mai multe scenarii pentru obținerea unei majorități parlamentare sau pentru funcționarea unui executiv minoritar.

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