Csoma Botond, agresat de protestarii AUR: Au spus „afară cu UDMR, luați-i gâtul”

Liderul de grup al deputaților UDMR susține că nu a fost lovit de manifestanți, însă a fost agresat huiduit și amenințat. Csoma Botond a afirmat că aceștia au scandat „afară cu UMDR” și „luați-i gâtul”.

„Eu de obicei vin pe jos la Parlament. Am venit pe jos pe la Izvor. Jandarmii mi-au spus că nu pot intra pe prima intrare și m-am îndreptat către următoarea intrare. Am trecut printre protestatari, nu m-au lovit, m-au huiduit și amenințat. Mi-au zis luați-i gâtul. Cred că m-au recunoscut. Am văzut niște persoane în spatele meu, dar jandarmii i-au oprit și am intrat în curte. Nu m-au bruscat. Au spus afară cu UDMR, luați-i gâtul”, a explicat liderul deputaților UDMR, Csoma Botond.

Deputatul UDMR susține că protestul organizat de AUR este „inacceptabil” și a precizat că „acești oameni sunt induși în eroare, sunt păcăliți acești oameni, nimic nu este adevărat”.

„Este un protest ilegal. Vă spun, eu nu am fost bruscat. Eu chiar voiam să mă opresc să le spun că nu este nimic adevărat din ce spune AUR, dar am văzut că sunt destul de agresivi”, a adăugat Csoma Botond.

Jandarmeria Capitalei a precizat, într-un comunicat de presă, că parlamentarul a fost agresat de către o persoană din rândul manifestanților și că aceasta a fost identificată.

„De asemenea, o persoană din rândul manifestanților a agresat verbal un alt parlamentar, făptuitorul fiind identificat de jandarmi, pentru a fi întocmite demersurile necesare sesizării organelor de urmărire penală. Jandarmeria Capitalei va sprijini aceasta acțiune și prin punerea la dispoziție a imaginilor necesare pentru probarea faptelor”, arată Jandarmeria.

Ludovic Orban acuză că a fost agresat

Ludovic Orban a susținut, într-o intervenție la Digi24, că a fost agresat de manifestanții AUR în timp ce încerca să intre în curtea Palatul Parlamentului pe la intrarea de la Camera Deputaților. Președintele Forța Dreptei a precizat că protestarii au fost asmuțiți asupra sa.

„Cea mai mare parte a protestatarilor (...) au fost asmuțiți împotriva mea. Cei care manifestau în zona intrării de la Izvor mă cunoșteau, îmi cunosc opțiunile și părerile și au fost civilizați. Când am plecat de la poarta de la Izvor a trebuit să traversez clădirea. Grupurile de manifestanți erau în mai multe locuri. Pur și simplu am fost agresat fără niciun fel de motiv. Părerea mea este că această agresiune a fost provocată de oamenii AUR. Există o excepție, un deputat Antonio Andrușceac, a încercat să îi convingă pe manifestanții AUR să nu fie agresivi la adresa mea. Cred că și el a încasat câteva lovituri”, a declarat Ludovic Orban, președinte al Forța Dreptei, la Digi24.

Jandarmeria București a făcut precizări și în cazul lui Ludovic Orban, menționând că se efectuează demersurile necesare pentru identificarea persoanelor care l-au agresat verbal și huiduit pe parlamentar.

„Menționăm faptul că s-a permis accesul domnului Orban Ludovic în Curtea Palatului Parlamentului și, sub protecția jandarmilor, a fost condus într-o zona de siguranță, fiind adoptată varianta conducerii persoanei în interiorul curții, printr-o altă intrare”, arată Jandarmeria Capitalei.

Mitingul organizat de AUR este împotriva mai multor legi care sunt dezbătute în Parlament. Principalele legi sunt cele ale Educației, dar și legea de prevenire a separării copilului de părinți.

Zeci de membri ai AUR au protestat în fața Parlamentului, în timp ce alte sute de persoane se află în fața Parlamentului, la intrarea de la Camera Deputaților.

Mai mult decât atât, câțiva manifestanți s-au îmbrâncit cu jandarmii chiar în fața Parlamentului. Jandarmeria Capitalei face precizarea că protestul organizat de AUR este unul ilegal.