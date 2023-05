Scandal la un protest spontan al AUR. Ludovic Orban acuză că a fost agresat de manifestanți

Ludovic Orban susține, într-o intervenție la Digi24, că a fost agresat de manifestanții AUR în timp ce încerca să intre în curtea Palatul Parlamentului pe la intrarea de la Camera Deputaților. Președintele Forța Dreptei a precizat că protestarii au fost asmuțiți asupra sa.

„Cea mai mare parte a protestatarilor (...) au fost asmuțiți împotriva mea. Cei care manifestau în zona intrării de la Izvor mă cunoșteau, îmi cunosc opțiunile și părerile și au fost civilizați. Când am plecat de la poarta de la Izvor a trebuit să traversez clădirea. Grupurile de manifestanți erau în mai multe locuri. Pur și simplu am fost agresat fără niciun fel de motiv. Părerea mea este că această agresiune a fost provocată de oamenii AUR. Există o excepție, un deputat Antonio Andrușceac, a încercat să îi convingă pe manifestanții AUR să nu fie agresivi la adresa mea. Cred că și el a încasat câteva lovituri”, a declarat Ludovic Orban, președinte al Forța Dreptei, la Digi24.

AUR cataloghează incidentul de securitate de la Parlament, unde o colaboratoare a formațiunii a încercat să intre având asupra ei mai multe gloanțe, drept unul minor și acuză o "manipulare scandaloasă".

„Ne aflăm în fața unei manipulari scandaloase, luată dintr-un manual de manipulare și intoxicare a opiniei publice. În timp ce AUR, singurul partide de opoziţie din România, protestează cu privire la două legi antinaţionale, care sunt susținute de toare particele politice, PSD, PNL, UDMR şi USR, PSD scoate în faţă, cu posibila complicitate a autorităţilor, un incident minor. Cerem autorităţilor să lămurească imediat despre ce e vorba", a transmis deputatul Dan Tănasa.

Într-un comunicat de presă, AUR admite că persoana care a încercat să intre în Parlament cu gloanţe este o colaboratoare a formaţiunii. Potrivit informaţiilor Adevărul, ar fi vorba despre Elena Cîrligeanu, colaborator al formaţiunii.

Ce spune Jandarmeria Capitalei

Jandarmeria Municipiului București a precizat, într-un comunicat de presă, că manifestanților li s-a adus la cunoștință că activitatea pe care o desfășoară nu îndeplinește condițiile legale.

„În curtea obiectivului, are loc o manifestație de protest formată din invitați și membri ai unei formațiuni politice.În același timp, în exteriorul curții, se desfășoară o adunare publică nedeclarată, formată din alți membri ai aceleiași formațiuni politice, precum și simpatizanți ai acesteia. Manifestanților aflați atât in interiorul curții Palatului Parlamentului, cât si în exterior, li s-a adus la cunoștință că activitatea desfășurată nu îndeplinește condițiile legale, însă aceștia și-au asumat răspunderea pentru acest lucru, refuzând să părăsească obiectivul. Menționăm faptul că Jandarmeria Română respectă dreptul constituțional la liberă exprimare al tuturor cetățenilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare”, se arată într-un comunicat de presă al Jandarmeriei.