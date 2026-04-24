În România faptul că am schimbat 11 guverne în ultimul deceniu nu poate părea un factor de instabilitate, dar cum este țara noastră percepută la nivel european? Își mai permite Guvernul României să pară un câmp de bătălie în contextul în care avem crize externe care țin atât de apărare cât și de situația economică a fiecărei țări în parte?

„Adevărul”a stat de vorbă cu europarlamentarul independent Nicu Ștefănuță pentru a afla cum este receptată criza politică din România în Parlamentul European și de care capcane ar trebui să ne ferim în perioada următoare.

Adevarul: În primul rând, sunt politicienii din Europa atenți la ceea ce se întâmplă în România?

Nicu Ștefănuță: „Da, foarte mulți colegi din Parlamentul European, și oficiali europeni, întreabă de ce se întâmplă, mai ales că există, să zicem, rămășițele alegerilor din 2024, care au fost foarte controversate și atunci o nouă criză politică imediat aduce aminte de vechea criză politică, care ne-a erodat foarte mult și economia. Leul a avut de suferit, a avut foarte multe efecte și acum BCR-ul a trebuit să intervină pe piață pentru că obligațiunile euro o iau razna. Ce înseamnă asta pentru români? Că vor plăti dobânzi mai mari.

Deci, efectele sunt negative, mai ales că mai e ceva. Avem termenul de 31 august, timp în care expiră, în care trebuie să cheltuim banii europeni din PNRR, care nu se vor mai întoarce niciodată și atunci unde ne mai permitem, 45 de zile, care este minimul pentru această criză?"

Despre gestul PSD se vorbește la nivel european?

„Nu vreau să comentez despre actori. Nu știu dacă oamenii dau vina pe unii sau pe alții, însă ceea ce știu sigur este că are efecte economice și în termeni de fonduri europene."

Părem într-o continuă criză, ne afectează imaginea în afară, în Parlamentul European aceste schimbări de Guvern o dată la 10-11 luni?

„Da, ne afectează în termeni de credibilitate. Ce se vorbește astăzi nu știi dacă este valabil mâine, mai ales că această coaliție s-a prezentat ca una pro-europeană și atunci Europa se întreabă ce s-a întâmplat cu acel filon pro-european. Rămâne: ne putem baza în continuare? Eu sper să ne putem baza în continuare, oricare va fi soluția acestei crize, pentru că este foarte important, se întâmplă lucruri majore la nivel european și mondial.

Din păcate, românii, ne gândim prea mult la propriile mici interese, să ne gândim la ce se întâmplă în lume. Am fost reprezentant al Parlamentului European la Istanbul și am văzut cât de gravă este situația mondială, am și scris despre asta. Lumea este preocupată de energie, de unde se face rost de energie, asta ar trebui să facă Guvernul acum, să caute surse, de unde luăm gaz mai ieftin, culoarul terestru din Turcia, acestea ar putea fi lucrurile de care să ne ocupăm cu toții.”

„Trebuie să trag un semnal mare de alarmă în privința fondurilor europene”

Și noi, în momentul acesta, ne scădem șansele și de renegociere în tot ceea ce înseamnă PNRR?

„Nu există renegociere, există doar un termen dur, care se termină pe 31 august, după care nu va mai fi renegociere. De ce? Pentru că Uniunea Europeană trebuie să ramburseze partea de împrumut din 2028 prin PNRR și atunci, de aceea, nu există această flexibilitate și, mai e ceva, mai pierdem timp și pentru fondurile operaționale, programele operaționale clasice.Pentru că lucrăm cu același minister, pe două mari „vagoane” de bani pe PNRR și pe programele operaționale clasice și și dincolo se scurge timpul.

Deci chiar trebuie să trag un semnal mare de alarmă în privința fondurilor europene, nu de joacă, în condițiile în care tu trebuie să acoperi deficitul, în care banii europeni ar putea fi puși ca să completeze tăierile care se fac, de exemplu acum, care să completeze programele pentru primari de investiții. Este foarte important să atragem acești bani și nu avem timp să ne jucăm."

Summit în plină criză politică

E posibil ca în mai să avem un guvern instsabil. Tot în luna mai este Summitul B9 la București. Cum ne afectează asta la nivel de țară?

„Eu sper să nu ne afecteze pentru Summitul B9, pentru că s-au anunțat oameni importanți care vin și este foarte important să dăm acest semnal.

Eu am și spus că aș vrea ca România să participe mai mult la formatele europene, regionale. Scandinavii fac programe de apărare împreună.

Sunt multe cooperări. Maghiarii au spus că vor să reia relația cu țările din Europa Centrală și mai ales Austria. Cumva să nu fim în propriile obsesii politice și electorale în timp ce lumea se schimbă. Asta mi-ar plăcea foarte mult.”

„Nici eu nu sunt de acord cu multe din măsurile luate de Guvernul Bolojan”

S-a spus la un moment dat, s-a observat în spațiul public, că noi nu știm să privim lucrurile din punct de vedere extern. Că vizăm sintagme populiste, este adevărat? Este un moment inoportun pentru o criză politică?

„Uitați, nici eu nu sunt de acord cu multe din măsurile luate de Guvernul Bolojan, mai ales de tăieri pentru oameni vulnerabili, pentru educație, pentru sănătate, pentru dizabilități. Însă consider că este necesar un pic, un dram de stabilitate este necesar în acest moment. Măcar, guvernamental, mi-ar plăcea să fie un guvern cu mai multă empatie.

Însă și eu am fost pus în poziția să votez, să pic un guvern european sau să-i mai dau câteva luni sau ani și, gândindu-mă la interesul general, că este important să avem, în perioada de criză, un guvern stabil european, am ales să votez pentru acest guvern. Chiar dacă nu sunt de acord cu șeful acestei guvernări, doamna Ursula von der Leyen, pe care nu o pot susține. Dar, având în vedere interesul mai mare, în cei mai de criză și cei mai grei ani ai Europei, nu am putut să dau votul pentru o criză politică care ne-ar fi aruncat într-un spațiu lung de haos.”