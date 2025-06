Un lider PSD afirmă că răbdarea social-democraților a ajuns la limită. „Se confundă guvernarea cu spectacolul ieftin şi negocierile cu băşcălia”

Deputatul Mihai Fifor, președintele PSD Arad, afirmă joi, 12 iunie, după conflictul dintre senatorul Cristian Ghinea (USR) şi Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, că răbdarea social-democraților a ajuns la limită.

„Răbdarea PSD a ajuns la limită! Nu poţi construi nimic cu parteneri care confundă guvernarea cu spectacolul ieftin şi negocierile cu băşcălia. Dacă unii continuă cu imaturităţile, blocajele şi ironiile sterile, PSD nu va mai avea de ce să rămână la masă. România nu are timp de pierdut cu orgolii şi calcule mărunte. Oamenii aşteaptă soluţii, nu replici acide”, a spus Mihai Fifor pe Facebook.

Potrivit acestuia, PSD a venit la aceste discuţii cu „toată seriozitatea, expertiza şi buna credinţă”.

„Am spus din prima clipă: nu vom accepta niciodată măsuri care lovesc în populaţia vulnerabilă. Ne-am opus categoric oricărei creşteri generale a TVA – o măsură oarbă, care ar sărăci şi mai mult milioanele de români cu venituri mici şi medii. Am spus NU taxării cu 100 de lei a pensiilor minime. Am spus NU taxei aberante pe tranzacţiile bancare. Am spus NU tăierii burselor şi ajutoarelor pentru cei care chiar au nevoie. Şi am reuşit să le blocăm. Pentru că PSD nu negociază suferinţa oamenilor! PSD e singurul partid care s-a ţinut, mereu, de partea românilor”, menţionează deputatul.

El mai afirmă că, în timp ce alţii fac glume, PSD-ul vine cu soluţii.

„Susţinem aplicarea unui impozit progresiv, aşa cum fac aproape toate statele europene – o măsură de bun-simţ şi justiţie socială. Cine are mai mult, contribuie mai mult. Asta înseamnă echitate”, arată acesta.

Mihai Fifor transmite un mesaj şi către UDMR, după ce în negocierile de la Palatul Cotroceni, Kelemen Hunor le-ar fi transmis celor de la USR şi PSD să meargă la „terapie de cuplu” .

„UDMR ar face bine să-şi vadă de propria prestaţie. Până să facă glume despre «terapie de cuplu» între PSD şi USR, poate ar fi mai util să se uite în propria curte. România are un deficit de 3% după doar patru luni. Şi nu ştim nici azi ce s-a întâmplat cu banii pentru investiţiile locale. Poate că aici ar trebui să se facă terapie. Terapie de responsabilitate”, comentează Mihai Fifor.