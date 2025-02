Crin Antonescu, despre decizia CCR de anulare a alegerilor: „Nu știu dacă mai sunt lucruri de desecretizat sau dacă se pot desecretiza”

Crin Antonescu, candidatul coaliției la alegerile prezidențiale, spune că președintele interimar al României, Ilie Bolojan, ar trebui să comunice „de câte ori se poate” în legătură cu decizia „atât de gravă” de anulare a alegerilor prezidențiale luată de Curtea Constituțională.

„Toate explicațiile de care dispun autoritățile și care pot fi făcute publice trebuie să fie făcute publice”, a declarat Crin Antonescu, duminică, la Realitatea Plus.

„Anularea acestor alegeri este fără precedent”

Candidatul coaliției a explicat că este tensiune în societatea românească, „pentru că anularea acestor alegeri este fără precedent, pentru că nevoia de a avea cât mai multe informații și de a avea transparență în legătură cu această decizie atât de gravă, atât de importantă, este evidentă pentru toată lumea”.

„Eu nu știu dacă mai sunt lucruri de desecretizat sau nu, dacă se pot desecretiza sau nu. Autoritățile, președintele interimar, în primul rând, ar trebui să comunice cu date noi sau fără date noi încă o dată, de câte ori se poate, în legătură cu această decizie a Curții Constituționale”, a declarat Crin Antonescu.

Întrebat care ar fi motivul pentru care Ilie Bolojan nu comunică toate datele cu privire la decizia CCR de anulare a alegerilor, candidatul coaliției la președinție a răspuns:

„Nu știu! Precizez încă o dată ca să fie foarte limpede: Atunci când s-a luat această decizie eu eram departe. Eu de 10 ani nu dețin nicio funcție în statul român, că nu am avut niciun fel de comunicare cu autoritățile din România în legătură cu asta, am luat act de ele ca orice român. Am văzut că se organizează alegeri prezidențiale, mi s-a propus o candidatură și îmi voi depune această candidatură”.