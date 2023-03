Concluzia întâlnirii Ciolacu-Timmermans: „Fermierii români vor primi un nou ajutor financiar din partea Comisiei Europene”

Președintele PSD a precizat, după întrevederea cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene că plecând de la o formulă „echitabilă” va exista un nou sprijin financiar pentru fermieri, fără a fi date alte detalii.

„Fermierii români vor primi un nou ajutor financiar din partea Comisiei Europene, pe baza unei formule echitabile! Acesta este unul dintre rezultatele discuţiei pe care am avut-o astăzi cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans”, a scris, vineri, pe Facebook, Marcel Ciolacu.

Liderul PSD anunţă că a mulţumit, de asemenea, „pentru sprijinul puternic al socialiştilor europeni în ceea ce priveşte aderarea României la Schengen ”.

„Mă bucur să constat că această susţinere rămâne la fel de fermă din partea familiei noastre europene. În plus, am transmis că PSD va asigura implementarea integrală a PNRR şi va continua efortul pentru sprijinirea Ucrainei şi Republicii Moldova. PSD şi-a asumat responsabilitatea guvernării pentru a oferi stabilitatea de care are nevoie România”, a mai transmis liderul PSD.

Președintele social-democrat a precizat că, împreună cu Frans Timmermans, PSD va sărbători 130 de ani de social-democraţie în România.

Șefa Comisiei Europene a garantat noile fonduri

Ursula von der Leyen a declarat vineri că este recunoscătoare României pentru că a cerut mai mulți bani pentru compensarea fermierilor afectați de importurile de cereale din Ucraina.

„Aș dori să subliniez marele succes al culoarelor de solidaritate care au permis Ucrainei să exporte cantități mari de cereale și alte produse agricole. Aceasta este pe lângă Inițiativa pentru cereale de la Marea Neagră, a doua mare inițiativă pentru a ajuta Ucraina să-și exporte cereale. În acest context, este important să ajutăm – și am discutat despre asta – fermierii noștri din Uniunea Europeană care trebuie să facă față consecințelor pieței. Pentru că acum vin multe cereale pe piața europeană, iar asta are o influență asupra prețurilor. Și, prin urmare, acele țări din prima linie care ajută cel mai mult nu ar trebui să sufere și să fie dezavantajate. Ca prim pas, am mobilizat peste 56 de milioane de euro din Rezerva Agricolă de Urgență. Dar acest lucru nu este suficient. Acest lucru a fost foarte clar în seara asta. Prin urmare, sunt recunoscătoare României care a făcut o moțiune și a cerut să analizăm creșterea acestei sume pentru fermierii din statele din prima linie”, a declarat președinta Comisiei Europene.

Declarația președintei CE survine solicitărilor făcute de președintele României, Klaus Iohannis, de a reanaliza situația, ținând cont că fermierii români se află într-o situație dificilă din cauza importurilor masive de cereale din Ucraina și trebuie sprijiniți ca urmare a pierderilor suferite.

„Aceste lucruri nu pot fi rezolvate, după părerea mea, contabilicește. Sunt chestiuni complicate. Trebuia Comisia Europeană să țină cont că am făcut sacrificii imense pentru a înlesni exportul de cereale din Ucraina către piețele lumii. Nu au făcut-o , vom află de ce, e regretabil că astfel de abordări birocratice pun sub semnul întrebări bună credință a Comisiei”, a declarat joi președintele României.

De altfel, vineri, Clubul Fermierilor Români a adresat o scrisoare deschisă către Prim-ministru, semnalând necesitatea unei abordări sistemice de răspuns la crize, pentru a reduce daunele și riscurile fermierilor români, pe fondul războiului din Ucraina. Clubul a solicitat un răspuns adecvat și coordonat din partea Guvernului și MADR pentru evitarea și limitarea pierderilor fermierilor români, a prejudicierii competitivității și a slăbirii poziției României de exportator pe piața cerealelor.