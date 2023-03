Rareș Bogdan, în Parlamentul European: Nu faceți din drama fermierilor un al doilea Schengen

Europarlamentarul PNL a făcut un apel, în plenul Parlamentului European, ca șefii de stat și de guvern să aprobe în Consiliul European de la finalul lunii martie „plata unor compensații pentru fermierii care au pierdut enorm după declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina”.

„Nu faceți din drama fermierilor români un al doilea Schengen refuzat pe nedrept pentru România. Consiliul din 23-24 martie este obligat să decidă plata unor compensații pentru fermierii care au pierdut enorm după declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina. Producătorii români au calculat o pierde de 200 de milioane de euro, dar mai sunt și Polonia, Slovacia, Ungaria, Cehia și Bulgaria”, a afirmat acesta, potrivit Digi24.

Potrivit liberalului, Uniunea Europeană trebuie să găsească o soluție pentru a sprijini fermierii români: „Uniunea nu-i poate lăsa pe niciunii dintre cetățenii ei în abandon, adică nici pe fermierii români. Trebuie să găsiți o soluție. Fermierii români o așteaptă, au dreptul la ea”.

Europarlamentarul a solicitat oficialilor din Parlamentul European să nu abandoneze România, fiind un „stat-cheie pentru apărarea frontierei NATO și UE”.

„Sunt aceiași români jigniți cumplit atunci când li s-a refuzat accesul deplin în Schengen. Am atras atenția că, dacă instituțiile europene alimentează, prin decizii greșite, nemulțumirile populației, valul de euroscepticism va crește iar extremiștii vor exulta. Acum 8 ani, românii erau cei mai eurooptimiști, adică 68%, când media europeană era de 54%. Acum, post decizie complet nedreaptă pe extinderea Schengen, au devenit cei mai europesimiști: 46%, față de media europeană, care este de 62%. Este o tendință care a început în timpul pandemiei, când România a fost teren de joacă al dezinformării rusești, și a explodat post decizie Schengen din luna decembrie. Excelențele voastre, nu abandonați România, suntem un stat-cheie pentru apărarea frontierei NATO și UE”, a afirmat Rareș Bogdan, potrivit sursei citate.

La începutul lunii februarie, ministrul Agriculturii a declarat că Comisia Europeană va sprijini fermierii afectaţi de importurile de cereale ieftine din Ucraina.

"Spre bucuria noastră şi în acelaşi timp spre aprecierea pe care am avut-o şi o avem faţă de dialogul acesta al Consiliului cu reprezentanţii Comisiei Europene, respectiv cu comisarul, în acest dialog am putut vedea înţelegere, am putut vedea apropierea comisarului faţă de situaţia în care se află ţările de care vă spuneam şi care se află în proximitatea conflictului. Comisarul, prin intervenţia domniei sale, a spus clar că este nevoie să intervină pentru fermierii din aceste ţări. Aşteptăm răspunsul concret şi sunt convins că el nu va întârzia să apară", a precizat Petre Daea.