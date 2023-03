Despăgubirile europene pentru fermieri nemulțumesc România: „E foarte ciudat să nu se negocieze”

Despăgubirile de 10 milioane de euro acordate de Comisia Europeană pentru fermierii români afectați de creșterea importurilor de cereale din Ucraina sunt criticate de România la cel mai înalt nivel.

Luni, Comisia Europeană a propus alocarea a 10,05 milioane de euro pentru a compensa pierderile fermierilor români provocate de creșterea importurilor de cereale din Ucraina pe fondul războiului. Decizia a fost criticată chiar de Klaus Iohannis, care a menționat că pune sub semnul întrebării buna-credință a Comisiei Europene.

„Ministerul Agriculturii livrează date Comisiei Europene, Comisia Europeană foloseşte o formulă de calcul fără să negocieze cu nimeni şi acordă anumite ajutoare. E posibil ca datele furnizate de minister să nu fi fost gândite profund. Nu le-am văzut, aşa că nu pot să comentez. E foarte ciudat ca în aceste speţe să nu se negocieze. Aceste lucruri nu pot fi rezolvate contabiliceşte, sunt chestiuni complicate. Comisia Europeană trebuia să ţină cont că am făcut sacrificii imense pentru a înlesni exportul de cereale din Ucraina către pieţele lumii. Nu au făcut-o, vom afla de ce. E regretabil că astfel de abordări birocratice pun sub semnul întrebării buna-credinţă a Comisiei”, a declarat Klaus Iohannis, la Bruxelles.

Nemulțumiri au fost exprimate și de liderul PSD, Marcel Ciolacu, dar și de europarlamentari români, unii dintre ei, precum Dacian Cioloș (REPER) și Dan Motreanu (PNL) lansând critici la adresa ministrului Agriculturii, Petre Daea.

Revoltați de suma propusă au fost și fermierii, care i-au cerut ministrului de resort să refuze sprijinul de 10 milioane de euro și să negocieze un mecanism real de sprijin.

Explicaţiile lui Petre Daea

Ministrul de resort, Petre Daea, a afirmat că România a transmis Comisiei Europene, la timp şi cu rapiditate, datele cerute în vederea despăgubirii fermierilor români afectaţi de afluxul de cereale din Ucraina, însă nu a avut loc nicio negociere privind stabilirea sumelor ce se cuvin din fondul de rezervă. Mai mult, spune oficialul, formula de calcul a fost dată de Comisie, fără să discute cu reprezentantul vreunei ţări.

„Am comunicat tot timpul Comisiei datele care au fost cerute şi pe care le-am transmis cu rapiditate. (...) În data de 14 martie (...), la orele 13:41, am primit un telefon de la şeful reprezentanţei noastre la Bruxelles, domnul Achim Irimescu, care îmi spune că a aflat prin surse că există deja o împărţire a sumei din rezerva de criză, care este foarte mică (...). În data de 14 martie, la orele 16:37, am transmis documentul scris (n.r. - cu observațiile României) la reprezentanţa Comisiei din Bucureşti“, a explicat Petre Daea.

De asemenea, el a menţionat că în data de 16 martie a solicitat o întâlnire comisarului european pentru Agricultură şi că formula de calcul pentru repartizarea sumelor a aflat-o luni, când a constatat o serie de elemente ce l-au determinat să spună că această formulă „ascunde adevărul şi deformează realitatea“.

Totodată, Daea a explicat că au fost stabilite două criterii pentru calcul. Primul a fost cel al stocurilor (pentru grâu, porumb și floarea-soarelui), iar al doilea criteriu a fost valoarea pierderii aferente producţiei afectate, calculată pe seama producţiei realizate şi a diferenţelor de preţ între preţul mediu naţional şi preţul local în zonele afectate ale ţării, respectiv nord-est, nord-vest şi sud-est.

„Comisia a calculat că pentru cele trei produse valoarea producţiei afectate, deci practic pierderea ca urmare a preţurilor, este de 45,84 milioane de euro, din care însă a recunoscut în final doar pierderea la porumb, în sumă de 20,1 milioane de euro, fără a cunoaşte elementele de calcul care au determinat acest nivel. Faţă de acestea şi prin proiectul de regulament, făcând calculele respective, României îi este acordată suma de 10,05 milioane de euro“, a explicat ministrul.

El a subliniat că a transmis că formula aleasă este una care ne dezavantajează şi i-a solicitat comisarului pentru Agricultură, ca, împreună cu specialiştii din România, să reanalizeze situaţia. Sumele vor fi validate pe 30 martie.

PNL: În luna mai toți miniștrii vor fi evaluați

Ulterior, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe a declarat, joi, într-o intervenţie la Digi24, că România primeşte în acest moment cele mai mici compensaţii pentru fermierii român, dintre statele afectate şi în mod evident şi clar că nu pot fi mulţumiţi de această situaţie.

El a arătat că discuţia şi negocierea tehnică sunt responsabilitatea Ministerului Agriculturii. Liberalul a precizat că luna mai este un reper pentru a putea putea îmbunătăţi atât componenţa cât şi activitatea Guvernului şi va fi borna la care toţi miniştrii vor fi evaluaţi şi se vor lua decizii.

„Responsabilitatea este evidentă, pentru că un lucru este cert, România primeşte în acest moment cele mai mici compensaţii, dintre statele afectate şi în mod evident şi clar că nu putem fi mulţumiţi de asemenea situaţie. S-au încercat, din păcate, intervenţii tardive şi s-au implicat chiar europarlamentari care să promoveze această cauză a fermierilor români, dar din păcate discuţia şi negocierea tehnică sunt responsabilitatea Ministerului Agriculturii şi rezultatele sunt acestea care sunt”, a spus Ionuţ Stroe.

Despre o pierdere a funcţiei de către Petre Daea, Ionuţ Stroe a arătat că evaluarea activităţii fiecărui ministru în parte este atributul şefului Executivului.