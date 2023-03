Victorie la Bruxelles: Fermierii vor primi mai mulți bani. „Sunt recunoscătoare României”

Ursula von der Leyen a declarat vineri că este recunoscătoare României pentru că a cerut mai mulți bani pentru compensarea fermierilor afectați de importurile de cereale din Ucraina.

„Aș dori să subliniez marele succes al culoarelor de solidaritate care au permis Ucrainei să exporte cantități mari de cereale și alte produse agricole. Aceasta este pe lângă Inițiativa pentru cereale de la Marea Neagră, a doua mare inițiativă pentru a ajuta Ucraina să-și exporte cereale. În acest context, este important să ajutăm – și am discutat despre asta – fermierii noștri din Uniunea Europeană care trebuie să facă față consecințelor pieței. Pentru că acum vin multe cereale pe piața europeană, iar asta are o influență asupra prețurilor. Și, prin urmare, acele țări din prima linie care ajută cel mai mult nu ar trebui să sufere și să fie dezavantajate. Ca prim pas, am mobilizat peste 56 de milioane de euro din Rezerva Agricolă de Urgență. Dar acest lucru nu este suficient. Acest lucru a fost foarte clar în seara asta. Prin urmare, sunt recunoscătoare României care a făcut o moțiune și a cerut să analizăm creșterea acestei sume pentru fermierii din statele din prima linie”, a declarat președinta Comisiei Europene, potrivit Digi24.

Declarația președintei CE survine solicitărilor făcute de președintele României, Klaus Iohannis, de a reanaliza situația, ținând cont că fermierii români se află într-o situație dificilă din cauza importurilor masive de cereale din Ucraina și trebuie sprijiniți ca urmare a pierderilor suferite.

„Aceste lucruri nu pot fi rezolvate, după părerea mea, contabilicește. Sunt chestiuni complicate. Trebuia Comisia Europeană să țină cont că am făcut sacrificii imense pentru a înlesni exportul de cereale din Ucraina către piețele lumii. Nu au făcut-o , vom află de ce, e regretabil că astfel de abordări birocratice pun sub semnul întrebări bună credință a Comisiei”, a declarat joi președintele României.

De altfel, vineri, Clubul Fermierilor Români a adresat o scrisoare deschisă către Prim-ministru, semnalând necesitatea unei abordări sistemice de răspuns la crize, pentru a reduce daunele și riscurile fermierilor români, pe fondul războiului din Ucraina. Clubul a solicitat un răspuns adecvat și coordonat din partea Guvernului și MADR pentru evitarea și limitarea pierderilor fermierilor români, a prejudicierii competitivității și a slăbirii poziției României de exportator pe piața cerealelor.

Clubul Fermierilor Români a propus un plan de acțiuni imediate pentru limitarea pierderilor fermierilor și pentru protejarea competitivității și poziției României pe piața regională și europeană a cerealelor.

Despăgubirile de 10 milioane de euro acordate de Comisia Europeană pentru fermierii români afectați de creșterea importurilor de cereale din Ucraina au fost criticate de România la cel mai înalt nivel.

Luni, Comisia Europeană a propus alocarea a 10,05 milioane de euro pentru a compensa pierderile fermierilor români provocate de creșterea importurilor de cereale din Ucraina pe fondul războiului.

Explicaţiile lui Petre Daea

Ministrul de resort, Petre Daea, a afirmat că România a transmis Comisiei Europene, la timp şi cu rapiditate, datele cerute în vederea despăgubirii fermierilor români afectaţi de afluxul de cereale din Ucraina, însă nu a avut loc nicio negociere privind stabilirea sumelor ce se cuvin din fondul de rezervă. Mai mult, spune oficialul, formula de calcul a fost dată de Comisie, fără să discute cu reprezentantul vreunei ţări.

„Am comunicat tot timpul Comisiei datele care au fost cerute şi pe care le-am transmis cu rapiditate. (...) În data de 14 martie (...), la orele 13:41, am primit un telefon de la şeful reprezentanţei noastre la Bruxelles, domnul Achim Irimescu, care îmi spune că a aflat prin surse că există deja o împărţire a sumei din rezerva de criză, care este foarte mică (...). În data de 14 martie, la orele 16:37, am transmis documentul scris (n.r. - cu observațiile României) la reprezentanţa Comisiei din Bucureşti“, a explicat Petre Daea.

De asemenea, el a menţionat că în data de 16 martie a solicitat o întâlnire comisarului european pentru Agricultură şi că formula de calcul pentru repartizarea sumelor a aflat-o luni, când a constatat o serie de elemente ce l-au determinat să spună că această formulă „ascunde adevărul şi deformează realitatea“.

Totodată, Daea a explicat că au fost stabilite două criterii pentru calcul. Primul a fost cel al stocurilor (pentru grâu, porumb și floarea-soarelui), iar al doilea criteriu a fost valoarea pierderii aferente producţiei afectate, calculată pe seama producţiei realizate şi a diferenţelor de preţ între preţul mediu naţional şi preţul local în zonele afectate ale ţării, respectiv nord-est, nord-vest şi sud-est.

„Comisia a calculat că pentru cele trei produse valoarea producţiei afectate, deci practic pierderea ca urmare a preţurilor, este de 45,84 milioane de euro, din care însă a recunoscut în final doar pierderea la porumb, în sumă de 20,1 milioane de euro, fără a cunoaşte elementele de calcul care au determinat acest nivel. Faţă de acestea şi prin proiectul de regulament, făcând calculele respective, României îi este acordată suma de 10,05 milioane de euro“, a explicat ministrul.

El a subliniat că a transmis că formula aleasă este una care ne dezavantajează şi i-a solicitat comisarului pentru Agricultură, ca, împreună cu specialiştii din România, să reanalizeze situaţia. Sumele vor fi validate pe 30 martie.