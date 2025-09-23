Rareș Bogdan atacă dur PSD: „Comportament schizoid, nu am încredere în acest partid”

Liberalul Rareș Bogdan a lansat un atac dur la adresa partenerilor din coaliția de guvernare, acuzând PSD de lipsă de consecvență și de un „comportament schizoid”. Europarlamentarul PNL spune că nu are încredere în social-democrați, deși guvernează împreună cu aceștia.

„Eu cu PSD am experienţe multiple şi nu cele mai fericite. Am fost cu ei coaliţie. În momenul acesta nu prea înţeleg ce face PSD, dacă e la guvernare sau în Opoziţie. Cred că ar trebui să se hotărască. Sau se hotărăsc să fie la guvernare şi să susţină şi să negocieze, sigur, fiecare măsură, ori să intre în Opoziţie. În momenul ăsta... PSD - dimineaţă sunt la guvernare şi la coaliţie, unde sunt foarte cuminţi, nu scot niciun cuvânt, iar seara ies pe TV şi atacă măsurile pe care le adoptă împreună în ședințele de coaliţie. E un comportament uşor schizoid, dar, reped, de la PSD mă aştept la orice, nu am încredere în acest partid, nu am avut niciodată”, a declarat Rareș Bogdan pentru Antena 3 CNN.

În replică, europarlamentarul PSD Mihai Tudose a comentat declarațiile privind o posibilă demisie a premierului Ilie Bolojan, afirmând că România ar putea avea rapid un nou prim-ministru, notează sursa citată.

„Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână. Noi avem un protocol semnat cu celelalte partide din coaliție, cu PNL-ul, cu USR-ul, UDMR-ul şi cu minoritățile. Dacă domnul Bolojan îşi duce la capăt amenințarea sau promisiunea - că înțeleg că şi luni a zis că el demisionează... Noi nu i-am cerut demisia, îi cerem să țină cont de niște realități, de niște modele economice şi de niște efecte ușor de preconizat ale unor măsuri haotice pe care le ia”, a spus Tudose la Bruxelles.