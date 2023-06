Ciucă, de Ziua Învăţătorului: „Trecem printr-un moment de răscruce, de care depinde viitorul copiilor”. Ce spune despre grevă

Premierul României a precizat că greva a plecat de la o realitate existentă, dar Guvernul a căutat să răspundă tuturor solicitărilor profesorilor, fiind sugerată reîntoarcerea la clase, pentru a nu fi afectați elevii în clase terminale.

„Ziua de 5 iunie are o dublă semnificație, fiind dedicată în fiecare an dascălilor, în semn de respect și prețuire față de marele nostru cărturar și dascăl Gheorghe Lazăr, întemeietorul primei școli în limba română, născut în această zi cu aproape două secole și jumătate în urmă. Bazele puse atunci învățământului românesc de Gheorghe Lazăr au hrănit dorința de educație și cultură a multor generații. Școala românească are acum o lungă tradiție și a deschis orizonturi noi multor tineri cărora dascăli dedicați și iubitori de cunoaștere le-au fost exemple”, susține premierul României, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Învățătorului.

„Formarea tinerelor generații este o responsabilitate perpetuă, la care dascalii contribuie alături de familie și de întreaga societate. Ultimii 30 de ani din istoria României au însemnat schimbări inclusiv în acest domeniu, iar perioada pandemiei și evoluția digitală au adus transformări și provocări majore cărora toți trebuie să le facem față”, completează șeful Guvernului.

Corectarea inechităților prin dialog

„Oriunde ne aflăm ca poziție socială sau instituțională, suntem părinți, bunici sau cunoaștem copii cărora le dorim un viitor ce poate fi împlinit prin educație. Trecem acum printr-un moment de răscruce pentru învățământul din România, de care depinde viitorul copiilor noștri. Greva din sistemul de învățământ a pornit de la o realitate ce poate fi corectată prin dialog, iar în calitate de prim-ministru am arătat respect și deschidere la consultările cu reprezentanții sistemului de învățământ și prin soluțiile adoptate deja în întâmpinarea solicitărilor exprimate. Toți ne dorim un cadru favorabil unui învățământ de calitate, sens în care ne-am angajat și am început o regândire echitabilă a salarizării – ceea ce am transmis și partenerilor de discuții. Abordăm însă toate aceste aspecte cu responsabilitate și realism, prioritizând resursele necesare”, a punctat Nicolae Ciucă.

Premierul a vorbit și despre deblocarea posturilor din educație. „Guvernul a demonstrat permanent implicare în ceea ce privește susținerea unui învățământ accesibil și de calitate în România. Am deblocat posturile în educație, pentru a nu afecta calitatea actului de învățământ din cauza numărului insuficient de profesori. Majorările salariale deja decise de Guvern sunt consolidate prin restabilirea echității în sistemul de salarizare în noua grilă”, a mai arătat liderul de la Palatul Victoria.

Investițiile din domeniu

„Executivul acționează și pentru modernizarea infrastructurii școlare, adaptată cerințelor societății. Ministerul Educației are alocat unul dintre cele mai mari bugete prevăzute prin Planul Național de Redresare și Reziliență, de 3,6 miliarde de euro, bani care vor fi investiți în construcția de noi creșe, grădinițe, școli, licee, laboratoare, reabilitarea, modernizarea, dotarea și digitalizarea unităților de învățământ. Adaugăm acestora și finanțările de la bugetul național și prin alte programe europene, astfel încât să creăm toate condițiile pentru ca actul didactic să tindă spre o mai mare performanță. Autorități publice, dascăli, părinți știm cât de important este pentru copiii nostri să meargă la școală, să descopere sensul învățării. Un copil educat va deveni un adult împlinit, un om care are toate șansele să aibă o viață bună, într-o societate deschisă cunoașterii și progresului”, a mai explicat Nicolae Ciucă.

În final, premierul a cerut ca personalul didactic să fie un partener al Guvernului: „Dumneavoastră sunteți partenerii noștri în tot acest proces prin care ne dorim sa creștem încrederea în școala românească și performanța actului educațional. Vă transmit cele mai bune gânduri și respect pentru misiunea atât de frumoasă pe care v-ați ales-o și prin care își vă puneți amprenta asupra viitorului copiilor și al tinerilor. Destinul lor a depins întotdeauna de modelul educațional și de formare pe care îl oferiți dumneavoastră, așa cum ne reamintește, mai ales astăzi, exemplul lui Gheorghe Lazăr”