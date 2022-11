Ciucă, la semnarea unor contracte din PNRR: Suntem în proces de pregătire a următoarei cereri de plată

Premierul României a precizat după semnarea unor contracte finanțate prin PNRR că România a reușit să primească până în acest moment 6,35 de miliarde de euro de la Comisia Europeană.

De asemenea, acesta a menționat că Guvernul și-a asumat angajamentul că România să ia toate măsurile necesare astfel încât să atragă din PNRR toate fondurile necesare pentru modernizare și investiții.

„Până în acest moment România a reușit să primească aprobarea și finanțarea pentru prima cerere de plată, alături de suma de prefinanțare și banii din prima cerere de finanțare, în România avem deja 6,35 miliarde de euro si suntem în proces de pregătire a următoarei cereri de plată, discutăm de cea de-a doua cerere. În felul acesta avem oportunitatea să discutăm direct cu membrii comisiei prezenți al București, astfel încât să putem să avem o aliniere a tot ceea ce înseamnă componenta de reforme și investiții din acest plan, pentru că nu cu mult timp în urmă am avut cu echipa o vizită de lucru la Bruxelles. Ne-am întâlnit cu președinta Comisiei Europene și am avut discuții de principiu în ceea ce privește implementarea PNRR. Este un angajament al Guvernului României să luăm toate măsurile astfel încât până la finele anului 2026 vom implementa acest plan și vom reuși să atragem fondurile necesare pentru reforma modernizării României și întreg capitolul de investiții”, a declarat Nicolae Ciucă după semnarea unor contracte finanțate prin PNRR, în componenta Valul Renovării.

Șeful Executivului a precizat că valul renovării reprezintă un program prin care vor fi consolidate școlilor, spitalele, instituțiile publice, în timp ce blocurile de locuințe vor fi eficientizate energetic.

„Astăzi am participat la o activitate concretă prin care am reușit să demarăm acest proces de implementare, la nivelul ministerului Dezvoltării deja au fost făcuți pași înainte de finalizarea termenului, practic cu șase luni înaintea finalizării termenului s-a reușit punerea în practică a acestui program. Valul renovării este un program foarte așteptat de români pentru că vizează consolidarea școlilor, spitalelor a instituțiilor publice, cât și eficientizarea energetică a obiectivelor, dar și a blocurilor de locuințe. Am văzut azi două municipii care au semnat pe sume consistente de eficientizare energetică a blocurilor de locuințe”, a precizat Nicolae Ciucă.

Premierul susține că fondurile europene și cele de la bugetul de stat trebuie folosite eficient, astfel încât executivul să își atingă obiectivele din planul de guvernare.

„Sunt programe de care trebuie să beneficieze cât mai multe unități administrative teritoriale și trebuie să administrăm de la nivelul ministerului ca fiecare localitate să îndeplinească toate elementele de procedură tehnică, astfel încât să poată să acceseze aceste fonduri. Avem deci fonduri europene și fondurile de investiții de la bugetul de stat care trebuie folosite cât mai eficient posibil, pentru a ne atinge obiectivele din planul de guvernare”, a încheiat premierul.