Ciucă, către elevi: Orice revendicare nu trebuie să aibă ca efect blocarea parcursului școlar

Premierul a transmis o scrisoare de răspuns către Consiliul Național al Elevilor în care a subliniat că „orice revendicare nu poate și nu trebuie să aibă ca efect blocarea parcursului școlar al elevilor”. Ciucă a făcut apel la profesori să suspende acțiunile de protest.

„Dragi elevi, Coaliţia legislativă şi guvernamentală, Guvernul României şi toate instituţiile cu atribuţii în domeniul salarizării şi al educaţiei înţeleg importanţa procesului educaţional, pentru susţinerea şi finanţarea căruia continuăm să mărim resursele financiare necesare. Ca Prim-ministru, aşa cum am avut ocazia să vă transmit în cadrul întâlnirii cu reprezentanţii părinţilor şi elevilor, am angajat încă de la preluarea mandatului dialogul cu liderii sindicali din educaţie, cu ajutorul cărora am reuşit, în ultimul an şi jumătate, să facem progrese importante atât în majorarea veniturilor dascălilor, precum şi în creşterea finanţărilor necesare Educaţiei", a menţionat premierul în document, potrivit Agerpres.

Nicolae Ciucă a precizat că „cele 8 miliarde de lei adăugaţi la bugetele sistemului de învăţământ şi cele 3,6 miliarde de euro - fonduri din PNRR pentru modernizarea şi reconstruirea infrastructurii şcolare generează deja schimbări semnificative în bine" și a adăugat că are încrede că aceste investiții se vor regăsi în creșterea calității actului de învățământ.

„Momentul ales de liderii sindicatelor din învăţământ şi declanşarea grevei ne determină, la nivelul Executivului şi al coaliţiei legislative şi guvernamentale, să împărtăşim preocupările voastre, ale elevilor, dar şi ale părinţilor, privind acest blocaj. Cei mai afectaţi sunt, în acest moment, elevii din clasa a VIII-a şi cei care se pregătesc pentru Bacalaureat, al căror viitor depinde şi de un calendar predictibil al examenelor planificate în următoarea perioadă", a adăugat acesta, potrivit sursei citate.

Șeful Executivului a subliniat că educația este „prioritatea numărul 1 a programului de guvernare” și a afirmat că apreciază susținerea elevilor față de cadrele didactice.

„Aşa cum am mai menţionat, atât eu, în numele Guvernului pe care îl conduc, cât şi colegii mei din aparatul executiv, dar şi cei din Coaliţie, ne vom asigura că munca unui cadru didactic va fi apreciată din toate punctele de vedere, inclusiv financiar. Ştiu că educaţia unui copil este de nepreţuit şi împreună vom face tot posibilul ca fiecare cadru didactic din ţară să simtă că dedicarea de la clasă este respectată", a mai arătat premierul.

Sursa citată arată că Consiliul Naţional al Elevilor a solicitat, vineri, într-o scrisoare deschisă, premierului Nicolae Ciucă urgentarea demersurilor de soluţionare a revendicărilor cadrelor didactice pentru a susţine, pe termen lung, "un act educaţional de calitate", iar pe termen scurt, încheierea în condiţii optime a anului şcolar în curs