Ciolacu, săgeți către Iohannis: Mă deranjează discuția despre cine oferă mai mult pensionarilor

Președintele PSD se arată deranjat de discuția „cine oferă mai mult pensionarilor” și susține că majorarea pensiilor trebuie discutată în coaliție, cu specialiști de la ministerul de Finanțe și ministerul Muncii.

„Mă deranjează această discuție cine oferă mai mult pensionarilor. Cred că și pe pensionari îi deranjează. Această discuție trebuie avută în Coaliție, cu specialiștii de la Finanțe, de la Ministerul Muncii. Nu s-a pus nicio presiune (nr. pe ministerul Finanțelor și ministerul Muncii), noi ne-am hotărât să mărim atât pensiile, cât și salariul. Am cerut de la ministerul de Finanțe și ministerul Muncii o situație de venituri pe familie”, a declarat președintele PSD, prezent la alegerile interne din organizația PSD Ialomița.

„Îmi pare rău ca s-a interpretat ca un atac la președintele României. Departe de mine de a fi aceasta direcția. Am vrut să se știe adevărul. Când era premier Cîțu, președintele a spus că nu sunt bani pentru pensii, iar atunci nu aveam război în Ucraina și criză energetică, eram după pandemie. E normal ca președintele să iasă în spațiul public și nu trebuie să suporte pensionarii inflația și criza. Lucru adevărat pe care și noi l-am spus. Acum doi ani, acum un an. Dar trebuie să spunem adevărul. De ce ne aflăm cu o datorie de aproape 50%, de ce am făcut cele mai multe împrumuturi, de ce plătim un miliard de euro pentru vaccinuri. Trebuie să fim oameni politici responsabili și să spunem adevărul” , susține Marcel Ciolacu.

Reacția liderului social-democraților vine după ce Klaus Iohannis, întrebat la Bruxelles cu cât ar trebui majorate pensiile, că ar trebui să existe o creștere care să compenseze în mare măsură inflația care a ajuns la peste 15%. Cu toate că șeful statului a avansat la un procent de 15%, acesta a precizat că nu știe dacă bugetul de stat ar permite o asemenea majorare a pensiilor.