Întrecere politică pentru mărirea pensiilor. La ce procent a ajuns Coaliția

Precizarea lui Klaus Iohannis că ar trebui ca Guvernul să caute să mărească pensiile pe cât posibil cu 15% i-a făcut pe liderii Coaliției să avanseze noi procente, mult mai mari față de susținuseră anterior.

Prudența celor din Coaliție în ceea ce privește creșterea pensiilor s-a dus în momentul în care președintele României a sugerat Guvernului să mărească veniturile vârstnicilor cu un procent apropiat de rata inflației.

„Dacă vorbim de creșterea pensiilor, trebuie să vedem un pic contextul mai larg. Știu că s-au vehiculat tot felul de propuneri, 10%, 11%, dar haideți să vedem lucrurile în contextul mai mare. Nu putem să așteptăm de la pensionari să plătească ei prețul crizelor. Și, în condițiile în care avem o inflație care trece de 15%, eu cred că ar fi corect, ar fi rezonabil ca această creștere a pensiilor de la 1 ianuarie să țină cont de această inflație. Și atunci, creșterea, după părerea mea, trebuie să fie mai mare decât a fost ea până acum vehiculată. Nu știu dacă bugetul permite o creștere până în 15%, așa cum probabil s-ar aștepta lumea, ca să existe o compensare corectă cu inflația, dar eu cred că merită luate în considerare toate opțiunile și venit cu o creștere care compensează în bună măsură inflația. Și încă un aspect pe care eu personal îl consider esențial: trebuie atenție sporită, specială, pentru cei cu pensii mici, fiindcă acolo apar problemele cele mai mari”, a fost declarația lui Klaus Iohannis care a pus pe jar liderii Coaliției.

Ciucă, prompt cu reevaluarea situației

Aflat în Oltenia, Nicolae Ciucă a venit la scurt timp cu o declarație de aprobare a șefului statului. „Am discutat acest subiect şi, analizând toate datele de inflaţie, putem cu toţii să vedem că astăzi inflaţia a depăşit 15%, după ultimele date publicate de Institutul Naţional de Statistică. Inflaţia este la 15,9 şi cred că pensionarii din România nu merită să suporte pe umerii dumnealor această povară a inflaţiei, motiv pentru care trebuie să analizăm şi să facem în aşa fel încât pentru pensionari să asigurăm creşterea pensiei cu rata inflaţiei”, a declarat premierul, citat de Agerpres.

Ciucă a fost dublat de purtătorul de cuvânt al PNL. „Trebuie să existe o corelare între rata inflaţiei şi creşterea pensiilor. Bineînţeles, ţinându-se cont şi de această limită în care poate fi sustenabilă această creştere de la bugetul de stat”, a declarat Ionuţ Stroe, la RTV. Întrebat dacă, într-adevăr, pensiile vor creşte cu 15 la sută, Stroe a precizat că este „foarte probabil”.

Cartoful fierbine, la PSD

Marcel Ciolacu a declarat în cadrul unei întâlniri de partid că poate un maximum de 11,9 ar fi sustenabil, dar a bătut în retragere, când a fost pus la declarațiile de presă să comenteze opinia președintelui României.

„Cred că se referea la rata inflaţiei medii. Noi avem două legi, cea cu rata inflaţiei, dar ştiţi că se ia cu anul anterior şi avem creşterea punctului de pensie până la 40%, mai având o restanţă de 11,91 în acest moment ca să închidem legea cu mărirea până la 40%. Ştim cu toţii că în acest moment se construieşte bugetul pe anul viitor. Important e că toate forţele politice, mai nou şi Preşedintele României, cu toate că nu are în atribuţii acest domeniu, suntem de acord că trebuiesc mărite pensiile şi nu numai. Trebuie mărite şi salariile, salariul minim la 3.000 de lei, trebuie iarăşi de venit cu un one off pentru anumite categorii defavorizate pentru a depăşi această perioadă de inflaţie şi criza energetică”, a punctat Ciolacu.

Banii pentru mărirea pensiilor, dar și pentru salarii, vor trebui găsiți de ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, reprezentant al PSD. Așadar, social-democrații vor avea sarcina ingrată de a pregăti bugetul, prima proiecție a acestuia fiind stabilită inițial pentru finalul lui octombrie, dar surse politice au precizat pentru „Adevărul” că va mai dura câteva săptămâni până când va fi gata primul draft.