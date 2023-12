Ciolacu, despre reorganizarea lentă a instituțiilor: Vom finaliza între 6-9 ministere anul acesta. Nu e o amânare

Premierul României, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, că Guvernul nu amână reorganizarea instituțiilor publice, spunând că va fi finalizată reorganizarea pentru 6-9 ministere anul acesta și apoi vor continua până la jumătatea lui 2024.

„Vom finaliza cred că între 6-9 ministere anul acesta și pe urmă vom continua. Nu sunt adeptul de a face niște lucuri pe colțul biroului. Am vâzut costurile în energie de ex când s-au făcut pe colțul biroului și ne-a costat foarte mult. La Ministerul Transporturilor finalizăm la finalul anului . Sunt ministere importante. La Ministerul Muncii categoric se va face anul acesta, SGG, Ministerul Agriculturii. Sunt foarte multe modificări, dar am luat un timp astfel încât să nu greșim și să gândim foarte bine această reorganizare. Nu este o amânare propriu-zisă”, a declarat Marcel Ciolacu, aflat în Caransebeș, la semnarea unor contracte.

Cu toate acestea, în ultima formă a Ordonanței privind măsurile fiscale apărea următoarea prevedere.

„Posturile vacante existente la nivelul structurilor organizatorice ale operatorilor economici la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi, pentru care nu au fost declanşate procedurile pentru ocuparea acestora, se ocupă prin concurs sau potrivit metodologiei existente la nivelul operatorilor economici pe baza hotărârii consiliului de administraţie, în limita maximă a 7,5% din posturile vacante existente, până la 30 iunie 2024”, arăta documentul.

„Măsurile privind reorganizarea operatorilor economici ca urmare a aplicării prevederilor alin. (7), (71), (72) și (8), inclusiv organigramele, statele de funcţii, regulamentele de organizare şi funcţionare, după caz, se aprobă în condiţiile legii, până la data de 30 iunie 2024”, mai stipula actul normativ.

Precizările de la începutul ședinței de Guvern

Cu toate că până în prezent niciun minister nu a venit în ședință de Guvern pentru aprobarea reorganizării, deși data-limită era 31 decembrie, premierul a precizat: „Continuăm reducerea cheltuielilor statului. Săptămâna aceasta am discutat reorganizarea a şase ministere, săptămâna viitoare vom continua cu restul. În final vor rămâne mai puţine instituţii cu puncte unice de avizare a documentelor, reducând astfel birocraţia”, a declarat Marcel Ciolacu, la începutul şedinţei de guvern.