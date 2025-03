Ciolacu, despre zborurile lui Iohannis: „Aflăm unde s-au dus banii dumneavoastră. Ai mei, aţi aflat”. Ce spun alte voci din coaliție

Premierul Marcel Ciolacu, a spus miercuri, 19 martie, că, în urma desecretizării costurilor pentru zborurile speciale efectuate pentru deplasările externe ale fostului şef al statului Klaus Iohannis, oamenii au aflat unde s-au dus banii lor.

„Cu toţii am făcut şi greşeli, nu putem să anticipăm că, acum trei ani, cu cine ai băut o cafea, între timp, nu ştiu ce faptă a făcut. Normal, până la urmă, datoria presei e să arate aceste adevăruri, cum a fost cazul Nordis. Am zburat eu acum trei ani de zile cu trei avioane pe care mi le-am plătit. Azi am aflat că preşedintele pe care l-au pus cei care astăzi ne critică pe noi sau ne fac anchete să descopere fiecare scămuţă din trecutul nostru pentru a vinde într-un fel, faceţi un exerciţiu şi intraţi pe internet şi vedeţi cine a susţinut, aflăm unde s-au dus banii dumneavoastră. Ai mei aţi aflat. Astăzi sau ieri, aţi aflat unde s-au dus banii dumneavoastră", a declarat Ciolacu, la întâlnirea cu primarii PSD şi PNL din Dâmboviţa, alături de candidatul alianţei "România înainte" la prezidenţiale, Crin Antonescu.

România ar fi trebuit să aibă un avion înregistrat la Forţele Aeriene cu care să călătorească președintele și premieru.

Întrebat, miercuri, 19 martie, la Parlament cum i se par cheltuielile făcute de Administraţia Prezidenţială în mandatele lui Iohannis, după ce acestea au fost descretizate, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a răspuns: „Exagerat de mari şi foarte mari”.

„Şi mă bucur că preşedintele Bolojan a desecretizat aceste cheltuieli, fiindcă aşa mi se pare normal, fiind vorba de bani publici, aici trebuie să existe o transparenţă. Şi a fost o risipă foarte, foarte mare. Sigur, dacă ne uităm la rezultate, la beneficii pentru România, din punct de vedere politic, bineînţeles, iarăşi putem spune că nu prea există, cel puţin în al doilea mandat, spre sfârşitul mandatului", a adăugat liderul UDMR.

„Nu cred că mai există vreun stat în lumea europeană care să nu aibă un avion pentru şeful de stat”

Potrivit acestuia, România ar trebui să deţină un avion pentru deplasările de protocol.

„Şi mai este o chestiune: iarăşi se dovedeşte, pe termen lung, că nu e bine să mergi pe această idee, de a închiria avioanele. România ar fi trebuit de mult să aibă un avion înregistrat la Forţele Aeriene, aşa cum au toate statele, şi cele bogate, şi cele sărace, cu care merge premierul, merge preşedintele în delegaţii oficiale. Şi este în proprietatea statului, înregistrat la Forţele Aeriene. Şi atunci asigur că nu am avea aceste cheltuieli cu închirierea avionului. Pe de o parte, noi închiriem avion de lux pentru preşedinte într-o zi, în a doua zi preşedintele merge cu un avion de linie. Deci, din acest punct de vedere, nu cred că mai există vreun stat în lumea europeană, ca să nu vorbim de toată Europa, care să nu aibă un avion pentru şeful de stat, pentru şeful de guvern”, a argumentat Kelemen Hunor, potrivit sursei citate.

„E jenant spre scandalos”

Candidatul la alegerile prezidenţiale al alianţei „România înainte", Crin Antonescu, a declarat miercuri că „e jenant spre scandalos" faptul că a trebuit să treacă atât timp şi „o tulburare întreagă" ca statul român să desecretizeze costurile pentru deplasările externe ale delegaţiilor conduse de preşedintele Klaus Iohannis.

„Primul lucru pe care vreau să îl spun este că e jenant spre scandalos faptul că a trebuit să treacă atât timp şi o tulburare întreagă ca să desecretizeze statul român, Preşedinţia, nişte cheltuieli de genul acesta. Nu aveau vreodată de ce să fie secrete. Este absolut scandalos. Nu mă pricep la tarife, la piaţa aviaţiei, sunt sume consistente, 15 milioane, nu ştiu cât e totalul. Nu vreau să fiu populist, nu vreau să meargă preşedintele României cu avioane de linie, vreau să meargă cu avioane, fie ele şi private, dar pline nu doar cu domnia sa şi anturajul imediat, ci şi cu oameni de afaceri, ci şi cu oameni reprezentativi din societatea românească. Sunt bani mulţi, dar nu evaluez eu chestia asta. Sunt bani mulţi, poate prea mulţi, dar repet, este absolut de neacceptat şi sper să nu se mai întâmple niciodată să secretizezi astfel de cheltuieli", a afirmat el, a spus Crin Antonescu, într-o conferinţă de presă la Târgovişte, potrivit Agerpres.

Amintim că, marţi seară, Administraţia Prezidenţială a desecretizat situaţia costurilor cu zborurile speciale efectuate pentru deplasările externe ale delegaţiilor conduse de preşedintele Klaus Iohannis începând cu anul 2015 şi până în anul 2025.

Potrivit documentului, cele 193 de zboruri dus - întors au costat în total peste 113.000.000 lei.