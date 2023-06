Ciolacu, de ziua Drapelului: Este simbolul națiunii noastre. Sub culorile sale ne afirmăm identitatea

Premierul României a transmis unu mesaj cu ocazia zilei Drapelului, sărbătorită în fiecare an pe 26 iunie. Ciolacu a subliniat că drapelul României este simbolul națiunii noastre, consțiința noastră ca țară, ca popor și ca istorie.

„Drapelul României este Simbolul națiunii noastre, drapelul României este conștiința noastră, ca țară, ca popor, ca istorie. Sub culorile sale ne afirmăm identitatea noastră. Sub culorile sale au luptat eroii noștri care ne-au apărat țara și demnitatea. Sub culorile sale s-a înfăptuit Marea Unire. Și tot sub culorile drapelului nostru se cântă imnul național în competițiile sportive internaționale. În fapt, prin aceste trei culori le spunem celorlalți cine suntem noi. Să fim deci mândri cu drapelul nostru, oriunde ne-am afla”, a transmis premierul Marcel Ciolacu.

Ziua Drapelului Național a fost instituită prin legea 96/1998 și este marcată în fiecare an pe 26 iunie.

Fără inscripții și simboluri adăugate pe drapelul României

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede că pe drapelul României nu pot fi adăugate alte inscripții și simboluri în afara celor aprobate prin lege sau prin regulamente militare.

Legea modifică şi completează Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice.

„Pe drapelul României nu pot fi adăugate alte inscripţii şi simboluri în afara celor aprobate prin lege sau prin regulamentele militare", prevede proiectul.

„În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul modifică şi completează Normele privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2001”, mai arată proiectul de lege.

De asemenea, este modificat și articolul 21 astfel: ,,pe toata durata intonării imnului național asistenta va intona imnul sau va pastra tacerea”.

În forma prezentă a Legii, articolul prevede că „la ceremoniile de arborare a drapelului, precum şi la intonarea imnului naţional, cu prilejul solemnităţilor, asistenţa va sta în picioare, bărbaţii se vor descoperi, iar militarii de toate gradele vor da onorul conform regulamentelor militare”.