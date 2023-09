Ciolacu a vizitat pompierii răniți în explozia de la Crevedia

Premierul Marcel Ciolacu i-a vizitat, joi dimineaţă, pe cei doi pompieri răniţi în exploziile de la Crevedia, care au fost transportați pentru tratament la Spitalului militar Regina Astrid din Bruxelles.

„M-am bucurat să văd că starea de sănătate a unuia dintre pompierii noştri, un tânăr de 22 de ani, evoluează bine. A fost detubat şi urmează să iasă de la secţia ATI. Am vorbit cu el şi l-am îmbărbătat să treacă cu bine peste această tragedie. Aşteptăm veşti bune şi despre starea de sănătate a celui de-al doilea pompier român îngrijit la Spitalul militar din Bruxelles", a transmis premierul Marcel Ciolacu.

Şeful Executivului a vorbit cu însoțitorii celor doi pacienţi, pe care i-a asigurat de susţinerea Guvernului pentru ca pompierii răniţi să primească cele mai bune îngrijiri medicale. „Am vorbit cu soţia lui, am încurajat-o şi am asigurat-o de tot sprijinul nostru. Le doresc sănătate multă pompierilor noştri răniţi şi îi aşteptăm cu bine acasă”, a explicat șeful Guvernului.

„Sunt profund recunoscător medicilor şi întregii echipe medicale a Spitalului militar Regina Astrid din Bruxelles! I-am felicitat pentru răspunsul rapid oferit României, pentru înaltul profesionalism, umanitatea şi pasiunea pentru îngrijirea pacienţilor. România apreciază enorm acest sprijin şi este recunoscătoare pentru modul exemplar în care sunt trataţi pacienţii români!", a mai transmis premierul.

Ajutoare pentru familiile victimelor din Crevedia

Guvernul a adoptat în ședinață OUG pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă persoanelor afectate de exploziile de la Crevedia.

„Fiecare pacient va putea fi însoțit de un membru al familiei care va beneficia de un sprijin de 2000 de euro lunar pentru transport cazare și masă pe perioada spitalizării”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Mihai Constantin, explicând că în cazul pacienților din țară însoțitorul poate beneficia de 2000 de lei.

De asemenea, persoanele ranite externate pot beneficia de 1500 de lei.

În cazul gospodăriilor afectate, deținătorii pot beneficia de commpensații după cum urmează:

-10000 în cazul gospodăriilor afectate în proporție de este 75%;

- 7000 pentru gospodăriile afectate în proporție de 50% - 75%;

-4500 pentru gospodăriile afectate în proporție de 25% -50%;

-2500 pentru gospodăriile afectate în proporție de până la 25%;

-1500 lei pentru persoanele ale caror bunuri au fost deteriorate.

Reprezentantul Guvernului a mai menționat că pentru familiile persoanelor decedate va fi acordat un sprijin de 7500 de lei pentru persoanele care și-au pierdut viață în urmă acestei tragedii.