Scandal într-un complex rezidenţial din Sectorul 4: un bărbat a reclamat că un cunoscut ar fi încercat să-l împuște

Scandal monstru luni, 18 august, într-un complex rezidenţial din Sectorul 4 al Capitalei. Un bărbat a reclamat că un cunoscut ar fi încercat să-l rănească cu un pistol. Totodată, fratele presupusului autor ar fi fost atacat cu un cuţit de o rudă a primului bărbat.

Potrivit Poliției Capitalei, luni, 18 august 2025, în jurul orei 16:15, polițiștii au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că, în parcarea unui complex rezidențial din Sectorul 4, un alt bărbat ar fi încercat să tragă asupra sa cu un pistol, fără a-l răni.

Echipaje de poliție s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au identificat mai multe persoane și au discutat cu apelantul. Acesta a declarat că o cunoștință ar fi încercat să îl rănească, efectuând un foc cu o armă.

„În urma verificărilor efectuate, a fost identificat un bărbat, în vârstă de 35 de ani, bănuit de comiterea faptei. În urma controlului corporal, asupra acestuia a fost găsit un cuțit. Până la acest moment, nu a fost identificată nicio armă de foc, însă o altă persoană prezentă la fața locului avea asupra sa un obiect contondent”, a transmis Poliția Capitalei.

Ulterior, polițiștii au fost sesizați cu privire la un al doilea incident petrecut în respectivul complex rezidențial, unde un alt bărbat a fost victima unei agresiuni fizice.

Echipajele de intervenție s-au deplasat imediat la fața locului și au identificat persoanele implicate în eveniment.

În sprijin, la fața locului s-au deplasat și echipaje din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și jandarmi din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, pentru restabilirea ordinii publice. Au fost adoptate măsuri de delimitare a zonei, iar ordinea publică a fost restabilită.

Totodată, a fost solicitat și un echipaj medical, care a acordat îngrijiri victimei, aceasta fiind transportată la spital pentru investigații suplimentare.

„Din primele cercetări a reieșit că victima este fratele presupusului autor din primul incident și ar fi fost agresată cu un obiect tăietor-înțepător. Persoana bănuită de comiterea acestei agresiuni ar fi o rudă a apelantului inițial”, au precizat polițiștii.

Cercetările sunt în desfășurare, fiind derulate de către Secția 26 Poliție, sub coordonarea Parchetului, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și dispunerii măsurilor legale ce se impun, a mai transmis Poliția Capitalei.