Cine sondează opinia publică și cum pot influența sondajele politica din România

De-a lungul timpului sondajele de opinie, instrumente sociologice menite să măsoare comportamentele unui anumit grup de persoane, au fost transformate în adevărate arme de manipulare. Nu cercetările în sine reprezintă neapărat principala problemă, ci cifrele prezentate public și modul în care acestea sunt folosite pentru a modela percepțiile și, implicit, comportamentul electoral. Pe de altă parte, nu toate rezultatele sondajelor prezentate public sunt contrafăcute, au erori sau urmăresc manipularea opiniei publice. Multe sunt realizate după standarde profesionale și oferă o imagine relativ fidelă a opiniei publice la momentul realizării lor.

„La momentul realizării lor” pentru că data realizării unui sondaj este cât se poate de importantă. O astfel de cercetare sociologică surprinde opțiunile și percepțiile electoratului existente în perioada în care a fost realizată, fără a putea anticipa evoluțiile ulterioare. În politică, iar mai ales în timpul campaniilor electorale, situația se poate schimba rapid. Apar informații noi, au loc dezbateri, sunt făcute dezvăluiri despre candidați, iar toate acestea pot influența în timp scurt opțiunile alegătorilor. Din acest motiv, un sondaj realizat astăzi poate oferi o imagine diferită de cea surprinsă peste două sau trei săptămâni, fără ca metodologia cercetării să fie neapărat greșită sau datele anunțate public să fie manipulate.

Unul dintre institutele de sondare care și-a construit, de-a lungul timpului, o reputație solidă este INSCOP Research. La alegerile europarlamentare din mai 2019, INSCOP s-a numărat printre puținele case de sondare care au anticipat corect victoria Partidului Național Liberal. Institutul a fost fondat de sociologul Remus Ștefureac, fost consilier al lui George Maior și fost director al Serviciului Român de Informații, dar și fost ambasador al României în Statele Unite. Ștefureac este partener în mai multe proiecte din zona media cu Sacha Dragic, fondatorul Superbet.

INSCOP a fost însă criticat în contextul alegerilor prezidențiale din 2024, după ce mai multe sondaje publicate înaintea scrutinului au indicat un nivel al intenției de vot pentru Mircea Geoană mult peste rezultatul obținut în urne. De exemplu, într-un sondaj realizat în perioada 11-16 septembrie 2024, fostul secretar general adjunct al NATO era creditat cu 20,8% din intențiile de vot și ocupa primul loc în clasament. Două luni mai târziu, la primul tur al alegerilor prezidențiale, acesta a obținut însă doar 4,95% dintre voturi. În acest caz există foarte multe contraargumente, în special prestația extrem de slabă a lui Geoană în timpul campaniei electorale. La fel ca alte case de sondare a opiniei publice, INSCOP nu a reușit să surprindă ascensiunea fulminantă a lui Călin Georgescu. Într-un sondaj finalizat cu 2 săptămâni înainte de alegeri, candidatul pro-rus era cotat cu doar 5,4% din intențiile de vot.

Cel mai mare semn de întrebare privind estimările INSCOP a apărut în campania pentru Primăria Capitalei din toamna anului trecut. În plină luptă pentru „votul util” între Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, un sondaj realizat în perioada 17–19 octombrie îl credita pe candidatul USR cu doar 11,6% din intențiile de vot. Deși în ultimele săptămâni de campanie s-a înregistrat o migrare de voturi către Ciucu, Drulă a obținut în final 13,9%, peste scorul indicat de cercetare.

Sondajele lui Marius Pieleanu care au ratat scorurile lui Nicușor Dan și Ciprian Ciucu

Înființat în anul 2005, Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde SRL este deținut de sociologul Marius Pieleanu. Anul trecut, Avangarde a avut o cifră de afaceri de 1,8 milioane de lei și un profit net de aproximativ 240.000 de lei. De-a lungul timpului, Avangarde a avut contracte cu mai multe formațiuni politice, în special cu Partidul Social Democrat.

Avangarde a ratat semnificativ și estimarea pentru alegerile locale din București din 2024. Cu doar o săptămână înainte de vot, un sondaj prezentat de Marius Pieleanu îl credita pe Nicușor Dan cu 28,6% din intențiile de vot, în timp ce Gabriela Firea era cotată la 26,5%, diferența dintre cei doi fiind de doar două puncte procentuale. Rezultatul alegerilor a fost însă cu totul diferit. Nicușor Dan a câștigat detașat, cu 47,94% din voturi, în timp ce candidata PSD a obținut doar 22,17%, ceea ce a însemnat o abatere de aproape 20 de puncte procentuale față de scorul estimat pentru primarul în funcție.

Avangarde a ratat și estimarea pentru alegerile anticipate din 2026 pentru Primăria Capitalei. Cu doar trei zile înainte de vot, un sondaj realizat împreună cu CURS îl plasa pe Daniel Băluță pe primul loc, cu 27% din intențiile de vot, urmat de Ciprian Ciucu, creditat cu 24%, și de Cătălin Drulă, cu 21%. Rezultatul scrutinului a fost însă semnificativ diferit. Ciucu a câștigat detașat, cu 36,16% din voturi, urmat de Anca Alexandrescu, cu 21,94%, Daniel Băluță, cu 20,51%, și Cătălin Drulă, care a obținut 13,9%. Datele finale au contrazis atât ierarhia indicată de sondaj, cât și scorurile estimate pentru principalii candidați.

Vladimir Ionaș conduce institutul CIRA

În conducerea Avangarde se află și sociologul Vladimir Ionaș, propus de PSD pentru funcția de ministru al Dezvoltării în cabinetul condus de Eugen Tomac, guvern care nu a mai ajuns însă la votul de învestitură. Ionaș este finul de cununie al lui Marius Pieleanu și a fost consilier al lui Sorin Grindeanu în perioada în care acesta ocupa funcția de prim-ministru. Totodată, el conduce institutul CIRA (The Center for International Research and Analyses). În timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2024, un sondaj publicat de CIRA îi plasa pe primele două locuri pe Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. În cele din urmă, niciunul dintre cei doi nu a acces în turul al doilea.

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Principalul partener al Avangarde în realizarea sondajelor de opinie, Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) este deținut de Iosif Buble, patronul portalului media Știripesurse.ro. Buble este căsătorit cu deputata PSD Diana Tușa.

Un alt nume apărut recent pe piața sondajelor de opinie este ARA Public Opinion, institut de cercetare deținut de Laurențiu Andrei Vasile, fostul ginere al lui Dan Voiculescu, fondatorul trustului Intact. Potrivit datelor financiare, compania a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de aproximativ două milioane de lei și avea opt angajați.

La alegerile prezidențiale din 2024, exit-poll-ul realizat de ARA l-a indicat pe Marcel Ciolacu drept câștigător al primului tur, în timp ce Călin Georgescu era creditat cu doar 14% din voturi. Rezultatul oficial a fost însă diferit. Georgescu s-a clasat pe primul loc, iar Marcel Ciolacu nu a reușit să se califice în turul al doilea.

La fel ca alte case de sondare a opiniei publice, ARA a ratat și estimarea pentru alegerile anticipate din 2026 pentru Primăria Capitalei. Cu cinci zile înainte de scrutin, un sondaj al institutului îl credita pe Cătălin Drulă cu 20% din intențiile de vot, în timp ce Daniel Băluță era plasat pe primul loc, cu 26%, iar Ciprian Ciucu era cotat la 24%.

Sondaj pro-Bolojan realizat de ARP

Un alt sondaj privind intențiile de vor pentru alegerile parlamentare, realizat în această săptămână de Agenția de Rating Politic, a generat discuții aprinse în mediul politic, în condițiile în care PSD este poziționat pe locul al treilea în intențiile de vot. Potrivit cercetării, AUR se află pe primul loc în opţiunile alegătorilor cu 36,4%, urmat de PNL - 22,4%, PSD - 17,9%, USR - 10,5% și UDMR - 4,9%. O problemă importantă a unor astfel de sondaje ține de metodologia de colectare a datelor. Respondenții sunt selectați prin interviuri telefonice realizate prin metoda CATI (Random Digit Dialing) și prin paneluri online de tip opt-in (CAWI), în care participanții se înscriu voluntar pentru a răspunde la chestionare. Această metodă este adesea criticată de specialiști deoarece panelurile opt-in nu reprezintă eșantioane probabilistice, iar rezultatele pot fi influențate de profilul persoanelor care aleg să participe.

Rating Pol Consultanță SRL este deținută de analistul politic Cristian Andrei. După un an electoral 2024 în care compania a raportat o cifră de afaceri de 569.000 de lei, în 2025 veniturile declarate s-au prăbușit, ajungând la doar 2.500 de lei. În trecut, Andrei a lucrat pentru Partidul Național Liberal.

Sociologul Andrei Roman deține AtlasIntel

O altă companie din noul val care colectează date preponderent online este AtlasIntel, deținută de sociologul Andrei Roman. Institutul a atras atenția în trecut prin mai multe sondaje în care USR era creditat cu intenții de vot semnificativ mai mari decât cele indicate de celelalte institute de sondare. Ulterior, AtlasIntel și-a recalibrat metodologia, iar în marja alegerilor locale din 2024 estimările sale s-au numărat printre cele mai apropiate de rezultatele finale.

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Totuși, cu doar două zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, un sondaj AtlasIntel estima o finală între Marcel Ciolacu și Elena Lasconi. În aceeași cercetare, Călin Georgescu era creditat cu doar 8,1% din intențiile de vot.

Înființat în 2013, institutul Sociopol este deținut de Mirel Palada, fost purtător de cuvânt al Guvernului condus de Victor Ponta. Potrivit datelor financiare, Sociopol SRL a raportat anul trecut o cifră de afaceri de aproape un milion de lei și un profit net de aproximativ 573.000 de lei.

Mirel Palada are, de asemenea, două condamnări penale definitive. Prima a fost pronunțată după incidentul din 2017 în care l-a agresat pe senatorul USR Mihai Goțiu în studioul B1 TV, fiind condamnat la nouă luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei. Ulterior, a primit o nouă condamnare cu suspendarea executării pedepsei pentru refuzul prelevării de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

La alegerile prezidențiale de anul trecut, Sociopol a supraestimat constant intenția de vot pentru Victor Ponta. În nu mai puțin de cinci sondaje publicate în timpul campaniei electorale, institutul îl credita cu scoruri cuprinse între 22% și 23%. Nici exit-poll-ul realizat în ziua votului nu a fost mai apropiat de rezultatul final. Sociopol îl credita pe Victor Ponta cu 19% din voturi, în timp ce fostul prim-ministru a obținut, în cele din urmă, doar 13,04%.

Controlată inițial de fostul mogul Sorin Ovidiu Vîntu, Institutul Național pentru Studii de Opinie și Marketing (INSOMAR) este deținut în prezent de Maricel Păcuraru, patronul postului Realitatea PLUS, și Cozmin Gușă.

Un sondaj INSOMAR publicat în octombrie 2024, cu aproximativ o lună înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, indica o finală între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Apoi, cu 4 zile înainte de alegeri, INSOMAR a finalizat un alt sondaj în care credita un tur doi între liderul PSD și George Simion.

În perioada premergătoare campaniei pentru alegerile anticipate la Primăria Capitalei, INSOMAR a publicat un sondaj care îl plasa pe primul loc pe Cătălin Drulă, urmat de Daniel Băluță și Anca Alexandrescu, realizatoarea postului Realitatea PLUS. La momentul publicării cercetării, aceasta din urmă nici măcar nu își anunțase oficial candidatura.