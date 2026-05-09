Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”

Pactul de coordonare încheiat de PNL și USR ar putea reconfigura scena politică după demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan. Deși nu angajează deocamdată cele două partide la o construcție pe termen lung sau la o viitoare alianță electorală, înțelegerea vizează înainte de toate izolarea politică PSD. Analistul politic Cristian Hrițuc a explicat, pentru „Adevărul”, faptul că această mișcare este un răspuns strategic menit să-i forțeze pe social-democrații să își asume responsabilitatea pentru rezolvarea crizei guvernamentale.

PNL și USR au convenit joi să-și coordoneze pașii următori în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni, ca răspuns demiterea prin moțiune de cenzură a guvernului Bolojan.

„Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament, este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile. Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună. În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni”, a transmis președintele PNL, Ilie Bolojan.

De cealaltă parte, liderul USR a subliniat că, în urma acestei înțelegeri, polul format din PNL și USR reprezintă cea mai mare facțiune din Parlament.

„Înseamnă că PNL şi USR, împreună, sunt cea mai mare facţiune din Parlament şi au împreună o forţă pentru a determina ca România să nu piardă calea reformistă şi pentru a ne opune la ce au început PSD şi AUR în Parlament şi orice decizii pe care va trebui să le luăm, le vom lua împreună", a explicat Dominic Fritz, joi seară, la Digi 24.

„Acest lucru arată că PSD este izolat”

Analistul politic Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial, consideră că mișcarea celor două partide este una naturală, dacă privim spre trecutul lor comun în zona de reformă administrativă și guvernamentală.

„Este o coordonare normală din două puncte de vedere. O dată, a liniei pe care au avut-o împreună în cadrul guvernării, două partide mai aplecate spre reformă, care au lucrat în sensul ăsta. Au și miniștri liberali și miniștri USR care au dat cel puțin publicului senzația că asta fac și au avut și câteva realizări. Deci o colaborare bună în interiorul Guvernului și, în al doilea rând, din punct de vedere politic, este o colaborare perfect normală, pentru că trebuie să pună PSD-ul cu spatele la zid și să-i reducă mișcările politice pe care le are, obligând astfel PSD-ul să se ducă spre linia de asumare a responsabilității după ce a dărâmat Guvernul”, a explicat Cristian Hrițuc, pentru Adevărul.

Un element esențial în succesul acestui pact este reprezentat de capitalul de imagine al lui Ilie Bolojan, care a reușit să depășească barierele partinice. În prezent, el este perceput ca un lider de referință nu doar pentru electoratul PNL, ci și pentru cel al USR, fapt care forțează conducerile celor două partide să se ralieze în jurul său. Un atac asupra acestui pol ar fi perceput de cetățeni ca o trădare a idealurilor de modernizare pe care ambele partide le proclamă. Analiza lui Cristian Hrițuc scoate în evidență faptul că susținerea pentru Bolojan este un imperativ strategic pentru USR, care nu poate merge împotriva curentului de opinie dominant în rândul propriilor votanți.

„Jocul împreună politic pentru PNL și USR este normal și din punct de vedere al mișcărilor strategice pe care trebuie să le facă în viitor, dar și din punct de vedere al marketingului electoral, pentru că Ilie Bolojan a ajuns liderul și electoratului USR, și electoratului PNL. Și atunci liderul trebuie susținut. Doar nu o să joace USR împotriva liderului electoratului modernist, care înglobează practic și o parte din electoratul PNL și o parte din electoratul USR. Eu cred că pentru ei e o mișcare bună, pentru că în acest mod mai arată că PSD este izolat”, a subliniat fostul consilier prezidențial.

Noua aritmetică parlamentară: PNL și USR depășesc PSD

Dincolo de calculele de imagine, acest pol PNL-USR a reprezintă în acest moment cea mai importantă forță politică din Parlament, un element care nu poate fi ignorat de președintele Nicușor Dan.

„Avem un PNL și USR care au devenit și cea mai mare forță politică. M-am uitat azi pe cifre, pe ce are Parlamentul. S-ar putea să nu fie actualizate sută la sută, dar în momentul de față ei au 132 de parlamentari, deci cu trei în plus față de PSD. Devin astfel cea mai mare forță politică parlamentară din cadrul partidelor pro-occidentale, pro-europene. Din punctul meu de vedere, este jocul perfect normal și din punct de vedere strategic, pe termen lung”, spune Cristian Hrițuc.

Miza pe termen lung

Strategia PNL-USR nu se oprește la criza actuală, ci privește către orizontul electoral al anului 2028. În contextul în care AUR devine principala amenințare la adresa stabilității democratice, analistul Cristian Hrițuc consideră că PSD încetează să mai fie miza principală a competiției politice.

„Pentru că dacă vrei să te bați cu AUR la modul real, PSD nu mai e miza principală din 2028 încolo, trebuie să faci un pol modernist. Dar polul modernist trebuie să adune PNL, USR și alte formațiuni mai mici care să vină. Practic, trebuie să aduci toate rămășițele din societate, ca să zic așa. Ai SENS care a luat un 2-3% acum, chiar dacă este de stânga. Ai REPER, care mai are 1%. Ai Forța Dreptei care are 1-2%, dar bob cu bob se face pachetul mare. Trebuie să aduni, să ai o forță centrală, un steag sub care să vină toți cetățenii care vor alt tip de politică, alt tip de administrație față de ce propune AUR”, spune Cristian Hrițuc.

Dilema consultărilor la Cotroceni

În acest moment, președintele Nicușor Dan se află într-o postură extrem de complicată, fiind nevoit să balanseze între așteptările electoratului său tradițional, format din susținători USR și PNL, și necesitatea de a numi un guvern funcțional.

„Sincer să fiu, nu știu cui ar putea da mandatul. Ideea e așa: la acest moment, nimeni nu poate forma un guvern. Nicușor Dan este prins între a-și proteja mandatul și imaginea, ceea ce înseamnă că nu poate oferi un mandat la început unei premiere PSD, pentru că ar veni în prea mare contradicție cu așteptările electoratului de bază care l-a votat pe el. Pe de altă parte, va trebui să țină cont și de pozițiile partidelor din coaliție. Dacă facem un mix al acestor interese și încercăm să găsim o poziționare cât mai bună, poate că la acest moment soluția unui tehnocrat, un nume de prestigiu care să încerce, cu succes sau fără succes, să facă la prima strigare un guvern, ar fi soluția cea mai lejeră pentru președinte, care ar avea o justificare: actualele partide nu s-au înțeles, desemnez un premier tehnocrat. Nicușor e prins, pe de o parte, de interesul lui de imagine, nu poate desemna un PSD, și pe de altă parte, de negocierile dintre partide și de ce vor spune partidele la consultări. N-are variantă ideală. Singura variantă cu tehnocrat ar fi o variantă de imagine. Nu înseamnă că ar fi și o variantă realistă”, a explicat Cristian Hrițuc.

Scenarii pentru viitorul Guvern

Procesul de învestire a unui nou executiv se anunță a fi unul de durată, cu multiple etape și runde de negocieri.

„Expertul consideră că drumul către un guvern stabil va fi unul sinuos: „Eu cred că s-ar putea să asistăm la două rânduri de consultații și la două desemnări. Am mai avut cazuri, înainte de Ciucă a fost o criză prelungită. Dacian Cioloș a mers pe la toate partidele și a venit și a depus mandatul. Nu înseamnă că dacă desemnezi un candidat de premier, acela trebuie să și facă guvern. Poate să-și predea mandatul sau poate să compună un guvern de tehnocrați care să se ducă în fața Parlamentului și să ceară o susținere. Problema mare e că partidele sunt în blocaj. PSD nu vrea să își asume. Nicușor n-are pârghii reale și el, la rândul lui, este constrâns de inconvenientele de imagine pe care și le-ar crea, pentru că desemnarea unui premier PSD”, a subliniat fostul consilier prezidențial.

Analistul concluzionează că social-democrații au calculat greșit mișcarea de dărâmare a executivului, cu toate că păstrează prima șansă pentru formarea noului executiv.

„Ca prognostic, dau că prima șansă realistă de a avea un guvern este un guvern PSD. Dar nu știu dacă va fi la prima iterație sau la a doua. PNL ar putea vota pentru investire dacă PSD își asumă OCDE și moratoriul propus, de care a vorbit și președintele, se poate găsi o justificare. PSD-ul e cel mai cu spatele la zid, pentru că în orice democrație: dărâmi casa veche când ai cel puțin autorizație de construire a casei noi. Dărâmi ceva, trebuie să pui ceva în loc. Dacă ar fi să facem o metaforă ca la lupte: ai încercat să faci un tur de șold să îl pui jos și tu ai picat sub el. De ce? Pentru că PNL e în Palatul Victoria cu acces la pârghii, PSD e în opoziție și dispar subsecretarii de stat, prefecții, iar asta creează nemulțumire în rândul partidului, la baza partidului. Cred că mai avem de așteptat. Nu cred că va fi foarte rapid. Cred însă că nu se mai pune problema ca tabăra de opoziție din PNL să mai câștige meciul. Cred că s-a decis acolo”, a conchis fostul consilier prezidențial Cristian Hrițuc.