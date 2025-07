Câtă încredere au românii în Nicușor Dan, George Simion și Ilie Bolojan | Sondaj CURS

Președintele Nicușor Dan și liderul AUR, George Simion, sunt percepuți similar de români, ambii având un nivel de încredere de 38%, conform unui sondaj recent realizat de CURS.

Președintele Nicușor Dan și liderul AUR, George Simion, se află la egalitate în privința încrederii românilor, ambii fiind creditați cu 38%, potrivit celui mai recent sondaj național realizat de CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională), citat de Agerpres.

La întrebarea „Câtă încredere aveți în următoarele personalități politice?”, 38% dintre respondenți au declarat că au „foarte multă” sau „multă” încredere atât în Nicușor Dan, cât și în George Simion. Următorii clasați sunt premierul Ilie Bolojan cu 32%, Sorin Grindeanu cu 26%, Kelemen Hunor cu 24%, Dominic Fritz cu 22%, Diana Șoșoacă cu 19% și Ana-Maria Gavrilă cu 16%.

Niveluri ridicate de neîncredere în politicieni

Pe de altă parte, când vine vorba de lipsa de încredere, procentele sunt și mai ridicate. 59% dintre respondenți au „foarte puțină” sau „puțină” încredere în Nicușor Dan, iar 57% în George Simion. Procentajele cresc pentru ceilalți politicieni menționați: 62% pentru Ilie Bolojan, 64% pentru Sorin Grindeanu, 65% pentru Kelemen Hunor, 53% pentru Dominic Fritz, 76% pentru Diana Șoșoacă și 59% pentru Ana-Maria Gavrilă.

Armata, Biserica și Uniunea Europeană - instituțiile cu cea mai mare încredere

Românii continuă să aibă cea mai mare încredere în Armată și pompieri (81%), Biserică (74%) și Uniunea Europeană (59%), conform aceleiași cercetări sociologice.

Alte instituții care beneficiază de o imagine favorabilă sunt Poliția (59%), mediul privat (54%) și Organizația Națiunilor Unite (53%). Urmează Președinția (48%), televiziunile (41%), justiția (38%), presa scrisă și online (36%), sindicatele (34%) și Guvernul (33%). La coada clasamentului se află serviciile de informații (29%), Parlamentul (26%), Consiliul Național al Audiovizualului (24%), Curtea Constituțională (24%) și Autoritatea Electorală Permanentă (23%).

Românii nu vor ieșirea din UE

Sondajul mai arată că majoritatea cetățenilor cred că apartenența la Uniunea Europeană este benefică. La întrebarea „Credeți că România are de câștigat sau de pierdut din faptul că este membră a UE?”, 60% consideră că România are „mai degrabă de câștigat”, în timp ce 31% sunt de părere că are „mai degrabă de pierdut”. Alți 9% nu știu sau nu răspund.

În plus, 68% dintre respondenți au declarat că nu sunt de acord cu ieșirea României din UE. Doar 15% ar susține o astfel de decizie, iar 17% sunt nehotărâți sau nu au răspuns.

Despre sondaj

Sondajul a fost realizat de CURS în perioada 4-10 iulie 2025, pe un eșantion de 1.067 de persoane adulte, rezidente în România, cu vârsta de peste 18 ani. Tipul eșantionului este probabilist, multistadial și stratificat. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost colectate prin metoda CATI (interviuri telefonice) și au fost ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului, conform celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică.