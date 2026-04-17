Video Care e diferența dintre Klaus Iohannis și Nicușor Dan: ce i-a răspuns președintele lui Marian Ceaușescu

Activistul Marian Ceaușescu l-a întrebat pe președintele Nicușor Dan, joi, 16 aprilie, după emisiunea „Piața Victoriei” de la Europa FM, care este diferența dintre el și fostul președinte Klaus Iohannis.

Șeful statului i-a răspuns că el „este preocupat și va fi în continuare preocupat de reforma justiției.”

Activistul i-a reproșat că a aprobat numirile lui Alexandru Florența și Marius Voineag în funcțiile de procuror-șef adjunct al DIICOT și, respectiv, adjunct al procurorului general, deși în trecut „nu îi suporta”.

„Ce contează sunt șefii parchetelor”, spune Nicușor Dan. „Din moment ce am semnat, eu mi-i asum”.

Marian Ceaușescu i-a adus mai multe reproșuri în discuția de aproximativ 15 minute, susținând, printre altele, că, de când a devenit președinte, „cetățenii au sesizat că apără partidele și nu oamenii”, în special PSD.

Șeful statului a respins afirmația, adăugând că „cine spune asta, trebuie să și vină cu argumente”.

„Argumente sunt, dar nu le veți accepta, cred”, i-a spus Marian Ceaușescu.

Acesta i-a mai spus președintelui că scade încrederea românilor în politicieni, iar speranța pe care o aveau în el riscă să se transforme într-o dezamăgire similară cu cea din 1996, când Convenția Democrată Română (CDR) a ajuns la putere și l-a adus la președinție pe Emil Constantinescu, fiind urmată de revenirea vechilor structuri în 2000.

„În luna mai, când am candidat la președinție, Parlamentul era deja format. Avem 35% partide anti-occidentale și, încă din acea campanie, am spus că România are nevoie de stabilitate.

Stabilitate înseamnă majoritate parlamentară, și majoritate parlamentară nu se poate fără PSD. Năravurile PSD și ale altora și de a aduce dreptate în funcționarea instituțiilor mă preocupă în continuare”, i-a răspuns șeful statului.

Nicușor Dan a fost pus la zid de propriii votanți. Mai multe organizații din societatea civilă au transmis vineri, 17 aprilie, o scrisoare deschisă către Nicușor Dan, criticând modul în care președintele își exercită mandatul.