Nicușor Dan, reacție la afirmațiile făcute de Donald Trump despre România. „Aștept cu nerăbdare să îți mulțumesc personal”

Preşedintele Nicuşor Dan i-a mulţumit miercuri omologului său american, Donald Trump, pentru cuvintele adresate recent poporului român.

„Îţi mulţumesc, Donald Trump, pentru cuvintele atât de frumoase şi puternice adresate poporului român şi pentru reafirmarea forţei extraordinare a relaţiei dintre cele două naţiuni ale noastre. Aştept cu nerăbdare să îţi mulţumesc personal.

În conferinţa mea de presă de astăzi am subliniat cât de încrezător sunt că, printr-un dialog constant şi o cooperare strânsă, vom continua să consolidăm parteneriatul strategic româno-american, în spiritul valorilor noastre comune – libertate, democraţie şi securitate colectivă”, a scris şeful statului pe pagina sa de X.

Reacţia vine după ce, zilele trecute, preşedintele american Donald Trump a afirmat că „relaţia cu România este foarte bună”.

„Relaţia cu România este foarte bună. Mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav” , a declarat preşedintele SUA, Donald Trump, în cadrul unei conferinţe cu Viktor Orbán.