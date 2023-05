Calendarul pentru rocada premierilor, decis după înceterea grevei generale

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că noul calendar pentru schimbarea premierilor va fi stabilit de cei trei lideri ai Coaliției, „împreună”, după ce se termină greva generală, până atunci nemaifiind „discuții politice”.

„Cred că este decizia corectă ca să nu intrăm în discuţii politice până în rezolvăm această grevă a profesorilor urmând, pe urmă, să găsim, tot împreună, calendarul cel mai bun pentru a se face rotaţia”, a afirmat Marcel Ciolacu, în conferința de presă comună, cu Nicolae Ciucă și cu Kelemen Hunor.

„Această guvernare nu este doar despre stabilitate, ci este și despre asumare. Eu am spus încă de săptămâna trecută, înaintea discuțiilor politice trebuie să ne asumăm împreună rezolvarea problemelor majore din societate”, a completat președintele Camerei Deputaților.

„Este o decizie pe care ne-o asumăm împreună, împreună o să continuăm, eu reprezentând Legislativul, dumneavoatră reprezentând Executivul, o să încercăm să rezolvăm asceastă problemă, dar trebuie să avem și echilibrul de a găsi argumentele cele mai prielnice, și împreună ne-am asumat că în programul de guvernare prioritatea numărul unu sunt profesorii și sistemul de sănătate”, a mai punctat președintele PSD, legat de decizia luată de Coaliție.

Continuarea Guvernului Ciucă

Nicolae Ciucă a fost cel responsabil de oferirea explicațiilor referitoare la continuarea Executivului condus de el, până la rezolvarea grevei generale. „Am stabilit la nivel politic la jumătatea perioadei de la înființarea coaliției, adică la un an și jumătate din noiembrie 2021 trebuie să facem în așa fel încât să continuăm să asigurăm coerența, și la jumătate să îmi depun mandatul și el să fie preluat de Marcel Ciolacu. Astăzi ar fi trebuit să îmi depun mandatul în condții în care situația se menținea la un anumit echilibru”, a precizat premierul României.

„Am prezentat cât se poate de clar că în programul de guvernare și în măsurile pe care le-am luat educația rămâne domeniu prioritar, educația și sănătatea rămân domenii prioritare (...) În atare condiții, am avut discuții până aseară târziu, ne-am revăzut în această dimineață și am convenit ca până la soluționnarea acestor probleme să nu îmi depun mandatul și să îmi asum în continuare responsabilitatea funcției de premier”, a fost anunțul lui Nicolae Ciucă.

„Sper să fie create condițiile ca într-o perioadă de timp cât mai scurtă să punem în aplicare planul de rocadă la nivelul coaliției”, a fost concluzia lui Ciucă. De altfel, în această perioadă ar trebui finalizate reforme importante, cum este cea a pensiilor speciale.

Iohannis a dat semnalul amânării

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut, de joi, că pentru a fi declanșată procedura de schimbare a premierilor ar fi bine să se încheie negocierile cu sindicatele, putând fi amânată rotația cu câteva zile sau chiar mai mult.

„Fiind azi joi și greva încă neîncheiată, vom vedea dacă reușim să începem procedura meține sau peste câteva zile. Nu e important dacă mâine sau peste o săptămână, două, se face rocada. Important e să avem o procedură clară”, a completat șeful statului.

„Să avem un Guvern care asigură stabilitatea guvernării și a României (...) În mod normal ar trebui să înceapă, asta în condițiile în care greva din învățământ se finalizează”, mai afirmat președintele României, legat de rocada premierilor.