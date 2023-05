Cum devine Ministerul Proiectelor Europene un „măr otrăvit“

UDMR nu va accepta Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în locul Dezvoltării, refuz care vine în contextul în care MIPE va fi portofoliul pe care va exista din ce în ce mai multă presiune, din cauza restanțelor și a numeroaselor reforme pe care le are de făcut Guvernul.

Refuzul clar pentru primirea MIPE a venit prin vocea lui Kelemen Hunor, într-un interviu acordat Europa FM. „MIPE nu intră în calculele noastre. Acolo Boloș face o treabă foarte bună. Cei care au făcut treabă să continue. Nu căutăm noi MIPE”, a fost răspunsul elegant al șefului UDMR. Însă partidele din Coaliție știu că portofoliul, deși acum echipat generos cu un număr mai mare de funcționari, trebuie să gestioneze din ce în ce mai multe reforme întârziate, pentru că MIPE e minister-coordonator privind PNRR.

Prima este a pensiilor speciale, unde săptămâna următoare e dat votul pe proiect, dar Coaliția deja se așteaptă ca legea să nu treacă de CCR din prima. A doua reformă, din punct de vedere al calendarului PNRR, este a pensiilor publice, care trebuia să fie la cheie la 31 martie, dar până acum nici măcar nu au început discuțiile în Coaliție. A treia e cea a salarizării, care deși ar fi trebuit începută de câteva luni, ca la final de iunie să fie gata, Guvernul vrea să aibă schița de proiect gata la 15 iunie, ca o lună și jumătate să o discute cu partenerii sociali, iar doar la 1 septembrie să fie în Parlament.

În așteptarea plăților

În urmă cu o lună, într-un răspuns pentru „Adevărul”, MIPE anunța că are „în curs de realizare” aproximativ 40 de jaloane și ținte, iar acestea erau pentru trimestre din urmă (T3/2022; T4/2022; T1/2023), fără cele din actualul trimestru (T2/2023 – adică perioada aprilie-iunie).

Guvernul încă așteaptă soluționarea clarificărilor pentru a putea fi făcută plata cu numărul doi din PNRR, depusă din decembrie 2022, dar pentru care au fost cerute noi și noi detalii în ultimele luni. La final de iunie-început de iulie ar trebui depusă cealaltă cerere de plată, din care face parte, ca reforme îndeplinite, inclusiv cea a pensiilor speciale și cea a legislației penale (cele două Coduri penale tocmai revin în Parlament, după ce părți din acestea au fost declarate neconstituționale).

Ministerele „fără acces”

Liderul UDMR a vorbit și de un alt aspect, în interviul dat la Europa FM. Întrebat dacă vor renunța la Ministerul Dezvoltării, Kelemen Hunor a punctat: „Eu am avut oferte. Eu nu pot să explic nici opiniei publice, nici colegilor, nici mie de ce trebuie să renunț la Dezvoltare. Ponderea se calculează diferit. Nu este una matematică, ci una politică. Am făcut asta și în 2021 și 2020. Sunt 6 ministere unde eu nu am acces”, a afirmat vicepremierul cu referire la ministerele care au reprezentant în CSAT.

Cele șase ministere care au reprezentant în CSAT sunt: Interne, Apărarea, Finanțele, Justiția, Economia și Afacerile Externe. Niciunul dintre acestea nu au avut până acum un reprezentant al UDMR în frunte. De asemenea, de la nivelul premierilor și vicepremierilor, doar premierul e în CSAT.