Video Tatăl lui Elon Musk, declarații controversate despre viitorul SUA, dacă albii ar fi minoritari: „Vrei să te întorci în junglă?”

Errol Musk, tatăl miliardarului Elon Musk, a afirmat că Statele Unite vor fi „condamnate” dacă populația albă va deveni minoritară în următoarele două decenii. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat jurnalistului CNN Donie O’Sullivan, în cadrul emisiunii speciale MisinfoNation: Genocidul albilor.

În timpul discuției, jurnalistul i-a prezentat lui Errol Musk estimările demografice potrivit cărora, în aproximativ 20 de ani, americanii albi vor reprezenta pentru prima dată o minoritate, potrivit Times of India. Reacția lui Musk a fost una tranșantă:

Ar fi un lucru foarte, foarte rău care s-ar putea întâmpla. Vrei să vezi SUA prăbușindu-se? De ce? Nu-ți plac mașinile? Sau tehnologia? Vrei să te întorci în junglă sau...?

Întrebat direct dacă crede că Statele Unite sunt „condamnate” într-un astfel de scenariu, Errol Musk a răspuns: „Da, merge într-acolo”.

Paralelă controversată cu Africa de Sud

Errol Musk a mers mai departe, comparând situația demografică a SUA cu cea a Africii de Sud, țara în care a trăit. El a susținut că populația albă ar fi avut un rol „benefic” în societate:

„Vedeți, dacă luăm Africa de Sud, avem o mică populație albă care proiectează cultura europeană. Ceea ce am învățat din Europa”, a declarat el.

Intervievatorul l-a contrazis, reamintind că populația albă „a oprimat milioane de oameni de culoare timp de decenii”. Tatăl lui Musk a respins ceastă afirmație:

Nu! Cum îi oprimăm? Știi, le-am dat de lucru, i-am hrănit. Au crescut de la un grup micuț la un grup masiv. Asta nu e opresiune, asta e hrănirea lor! Creșteți mari doar dacă sunteți hrăniți. Începi de la 800.000 și devii 50 de milioane doar dacă ești hrănit! Noi i-am hrănit, pentru numele lui Dumnezeu! Ajunge cu prostiile astea.

Reacții și difuzarea episodului

Comentariile lui Errol Musk au fost incluse într-un clip promoțional distribuit de moderatorul O’Sullivan pe rețelele sociale și au generat dezbateri intense asupra dezinformării, a tensiunilor rasiale și a modului în care discursurile extremiste sunt propagate în spațiul public.

Episodul complet al emisiunii MisinfoNation: Genocidul albilor va fi difuzat duminică, 16 noiembrie 2025, și analizează conspirațiile legate de presupusul „genocid al albilor”, o temă instrumentalizată frecvent de grupări extremiste.