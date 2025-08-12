search
Marți, 12 August 2025
Burduja propune alegeri primare înainte de cele propriu-zise pentru Primăria Capitalei: „Permit selectarea celui mai bun candidat"

Publicat:

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a transmis marți, 12 august, faptul că ar trebui organizate alegeri primare cu 45 de zile înainte de alegerile locale, astfel încât să fie ales „cel mai bun candidat al unui partid sau al unei alianţe, prin votul cetăţenilor”.

Sebastian Burduja/FOTO: Facebook
Sebastian Burduja/FOTO: Facebook

„Am lansat zilele trecute un apel la unitate între toate partidele proeuropene din Bucureşti. Este evident că, în absenţa unei candidaturi comune, cu o bază politică de susţinere de 25-35%, blocul izolaţionist pleacă cu prima şansă. Din păcate, aproape în fiecare zi se mai anunţă un nou pretendent la Primăria Generală. Din păcate, fragmentarea masivă apare pe zona proeuropeană”, a scris, marţi, pe Facebook, preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja.

Potrivit acestuia, cel mai bun scenariu este selectarea unui candidat unic din partea coaliţiei de guvernare.

„Este varianta responsabilă şi corectă pentru alegeri într-un singur tur (legislaţia nu se mai poate schimba acum). Este varianta aşteptată de bucureştenii care îşi doresc o Capitală occidentală, într-o Românie democratică, dezvoltată şi demnă”, a mai transmis liberalul.

Acesta precizează că o variantă este derularea unor sondaje de opinie clare. De asemenea, liberalul adaugă că alegerile priamre, „un instrument care funcţionează în democraţiile avansate, mai ales în SUA”, ajută la „selectarea celui mai bun candidat al unui partid sau al unei alianţe, prin votul cetăţenilor, înainte de alegerile propriu-zise”.

„Supun dezbaterii propunerea de a organiza alegeri primare deschise pentru Primăria Generală. Bucureştiul ar deveni primul oraş din România, din câte cunosc, care utilizează acest instrument. Candidaţi din toate partidele proeuropene se înscriu în competiţie şi încep dezbateri, discuţii cu cetăţenii, prezentări, interviuri — campania pentru alegerile primare. Totul bazat pe un calendar şi un regulament clare”, propune preşedintele PNL Bucureşti.

Potrivit acestuia, alegerile primare deschise ar avea loc cu 45 de zile înainte de alegerile locale.

Alegătorii care participă la alegerile primare se înregistrează online sau la puncte fixe înainte, pentru a preveni votul multiplu. Se poate vota fizic sau, ideal şi tot în premieră, online, printr-un sistem securizat agreat de toate partidele, cu observatori.

Potrivit lui Burduja, avantajele alegerilor primare pentru Bucureşti sunt de bun-simţ:

1. Unifică votul alianţei civico-politice proeuropene.

2. Creşte implicarea cetăţenilor în procesul democratic.

3. Obligă candidaţii să concureze pe idei şi programe, nu doar pe notorietate.

Nu fac această propunere pentru mine. Sunt destui — şi deja prea mulţi — pretendenţi pentru fotoliul de Primar General. Fac această propunere pentru binele oraşului nostru şi pentru democraţia noastră. Aştept păreri constructive din partea bucureştenilor (şi nu numai), iar din partea forţelor politice proeuropene din Bucureşti îmi doresc responsabilitate şi unitate. Sunt lucrurile de bază pe care ni le cer românii. Nu e loc şi nici timp de orgolii inutile”, a declarat Sebastian Burduja.

Politică

