Video Bolojan, despre scenariul unei guvernări PSD-AUR: „Indiferent ce coaliţie s-ar face astăzi, mâine, poimâine, nu ai foarte multe variante”

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară, la Euronews, că stabilitatea politică este esențială pentru România, iar schimbările de coaliție nu ar schimba marile provocări cu care se confruntă țara. Întrebat dacă a luat în calcul scenariul în care PSD ar putea să iasă din coaliția de guvernare și să formeze un guvern alături de AUR, Bolojan a subliniat că „partidele și oamenii pot să ia fiecare decizia pe care o consideră de cuviință”, însă stabilitatea rămâne crucială.

„În această perioadă, cred că suntem conştienţi de două aspecte. În primul rând că stabilitatea politică este un element important care ţine de predictibilitate, de ceea ce se întâmplă într-o ţară, de stabilitatea reglementărilor economice şi, în general, de o stabilitate care înseamnă încredere în ţara respectivă, înseamnă încredere a investitorilor, a pieţelor şi aşa mai departe. Acest lucru e un element important şi sigur partidele şi oamenii pot să ia fiecare decizia pe care o consideră de cuviinţă, dar cred că suntem conştienţi că stabilitatea e un element important. Dar al doilea element este situaţia dificilă în care suntem”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a subliniat că România are puține variante de guvernare și că indiferent de formula politică, aceleași măsuri de corecție trebuie aplicate.

„Indiferent cine va fi în guvernare, indiferent ce coaliţie s-ar face astăzi, mâine, poimâine, nu ai foarte multe variante. În astfel de situaţii nu poţi lucra decât să îţi scaţi cheltuielile, să nu-ţi risipeşti banii şi să-ţi încasezi veniturile”, a declarat acesta.

Premierul a mai atras atenția asupra dificultăților financiare, explicând că au fost semnate multe contracte de lucrări pentru care nu există încă resursele necesare.

„Noi avem o situaţie foarte dificilă pentru că am semnat foarte multe contracte de lucrări pentru care nu avem banii să le putem continua în condiţii normale”, a afirmat Bolojan, adăugând că soluția este atragerea fondurilor europene și eșalonarea investițiilor.

„Trebuie să eşalonăm aceste investiţii, să le continuăm în aşa fel încât să putem asigura condiţii de creştere în anii următori. Astea sunt situaţiile dificile şi v-am spus, indiferent cine ar fi în guvernare, aceste corecţii trebuie făcute”, a conchis premierul.