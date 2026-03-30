search
Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Grindeanu, după vizitarea a 4 filiale: Nimeni nu mai vrea să rămână în aceeași formă, cu Bolojan premier. Cele 3 scenarii ale PSD

0
0
Publicat:

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că nimeni, din cele 4 filiale regionale pe care le-a vizitat în ultimele săptămâni, nu susţine să rămână cum sunt acum în coaliţie. 

FOTO Inquam / Octav Ganea
„Nimeni nu susţine să rămânem cum suntem acum. N-am auzit pe cineva care să spună că trebuie să continuăm în aceeaşi formă, adică să avem prim-ministru Ilie Bolojan, şi să rămână lucrurile în această formă, în coaliţie. Toată lumea îşi doreşte, aşa cum am şi votat, de fapt, în iunie anul trecut, să continuăm, sau aproape toată lumea, în cadrul unei coaliţii pro-europene, dar să nu mai fie lucrurile în aceşti parametri. Şi asta nu pentru că e extraordinar de bine în România. Vedem cu toţii că mergem într-o direcţie greşită”, a explicat Sorin Grindeanu într-o conferință de presă.

3 scenarii pe masă:

El a indicat că sunt 3 scenarii luate în calcul: „Primul este cel de a rămâne aşa cum suntem acum, al doilea, care comportă, să spunem, şi alte trei sub-scenarii, înseamnă să rămânem în actuala coaliţie, dar să existe o reconfigurare şi al treilea este trecerea în opoziţie. Nu există alte variante”. 

Liderul PSD a explicat totodată opțiunea membrilor de partid: „Ne uităm pe indicatorii macroeconomici şi vedem că lucrurile nu sunt bune, vedem că avem o inflație de aproape 10%, vedem că avem 55.000 de oameni care au fost disponibilizaţi din sectorul privat în ultimele şase-şapte luni, vedem că producţia industrială a României, de la o lună la alta, a scăzut cu 16%, vedem că puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 25%”.

„Asta ne duce în situaţia în care suntem noi, azi, PSD-ul, ca partid responsabil, să facem o evaluare a guvernării, începând cu autoevaluarea noastră, începând cu miniştrii noştri şi, evident, extrapolând aceste lucruri la întreaga coaliţie. Şi atunci, în 20, când vom da acest vot, vom decide pe ce cale vom merge”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Întrebat cu privire la trecerea în Opoziţie și opțiunea partidului, Sorin Grindeanu a răspuns că nu ar fi corect să anticipeze votul care va fi dat pe 20 aprilie.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

