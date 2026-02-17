Bolojan: „Am cheltuit mai mult decât ne permiteam”. Cum răspunde criticilor care-l numesc „Ilie Sărăcie” și când vedem efectele corecțiilor bugetare

Premierul Ilie Bolojan avertizează că România traversează o perioadă în care ajustările bugetare sunt inevitabile, după ani în care statul a cheltuit „mult peste posibilități”. Într-un interviu la TVR 1, șeful Executivului a explicat că măsurile adoptate de Guvern sunt necesare pentru reducerea deficitului, scăderea împrumuturilor și consolidarea economiei, estimând că efectele pozitive se vor vedea din a doua jumătate a anului.

Ilie Bolojan a subliniat că România plătește anual dobânzi de peste 10 miliarde de euro, iar situația nu poate fi corectată rapid.

„Suntem în situația în care nu poți corecta niște deficite enorme, niște împrumuturi foarte mari pe care le-am luat, niște dobânzi mult prea mari pe care le achităm an de an, care depășesc 10 miliarde de euro într-un an de zile, decât în situația în care ne reducem cheltuielile, ne creștem veniturile și creăm condiții pentru ca să avem o economie mai puternică care să genereze atât prosperitate, cât și creștere economică în anii următori din care să alimentăm suplimentar bugetul de stat. Nu există soluții pentru acest lucru și gândiți-vă că acești ani în care am cheltuit mult mai mult decât ne-am putut permite nu se pot corecta de pe o zi pe alta. De aceea am fost în situația să luăm aceste măsuri”

Premierul a precizat că pachetele de corecție bugetară vor fi închise odată cu adoptarea lor, iar următoarea etapă este stimularea creșterii economice, în special prin investiții și absorbție de fonduri europene.

„Asta înseamnă că toate aceste măsuri de corecție, practic, vor fi închise odată cu adoptarea acestor pachete, iar ceea ce trebuie să facem în perioada următoare, dublate de a asigura o cheltuire responsabilă a banului public, de a face un buget serios care este construit cu responsabilitate și cu predictibilitate, este să venim și să impulsionăm creșterea economică în zonele în care aceasta este posibilă. De exemplu, prin asigurarea finanțării investițiilor în cursul acestui an, prin absorbția de fonduri europene - ca să dau doar un exemplu - în așa fel încât de la jumătatea anului încolo să vedem efectele acestor măsuri”, a spus Ilie Bolojan.

Inflația ar putea scădea spre 4% până la finalul anului

Întrebat când ar putea apărea primele efecte pozitive ale măsurilor, premierul a indicat jumătatea anului ca moment de inflexiune.

„Ar trebui să vedem o scădere, deci inflația ar trebui să scadă treptat-treptat în acest an, pentru că nu mai avem pusee inflaționiste și asta ar însemna că spre sfârșitul anului ar trebui să ajungem la o inflație care să se apropie de 4%. De asemenea, prin măsurile care sunt luate, de a asigura în continuare un portofoliu important de investiții, va fi asigurată o linie de finanțare către sectorul de construcții în special, către alte sectoare care vin pe componenta de creștere economică și va fi reașezat întreg consumul.

Premierul a adăugat că investițiile vor continua, în special în sectorul construcțiilor, iar consumul se va reașeza pe baze reale, nu pe împrumuturi:

„Gândiți-vă că în acești ani o bună parte din stimularea economică pe care am avut-o în România s-a bazat pe consum. Dar asta este cea mai primitivă formă de stimulare. În scenariul pe care trecem pe stimularea pe producție, că ne place sau că nu ne place, capacitatea de a cheltui va fi bazată pe ceea ce producem și, în mod evident, în aceste luni am avut o contracție economică pentru că nu mai consumăm doar ceea ce împrumutăm. Ne-am redus împrumuturile, ca și linie generală, nu putem consuma decât atât cât ne putem permite”.

Întrebat cum ar putea recâștiga încrederea românilor, Bolojan a spus că succesul nu depinde de un singur om, ci de capacitatea coaliției de a respecta programul de guvernare. În viziunea sa, cetățenii îl vor judeca după cum va arăta România la finalul mandatului său.

„Recâștigarea încrederii nu o face o singură persoană. Dacă respectăm programul de guvernare și închidem aceste măsuri pentru a relansa economia, cetățenii la final vor aprecia, cum consideră ei de cuviință activitatea noastră. Dacă România va fi într-o situație mai bună la finalul unei guvernări, partidele care și-au asumat răspunderea vor fi într-o situație mai bună. Ordinea de priorități este să facem ce este necesar, pentru ca cetățenii să aprecieze la final”, a declarat premierul.

Bolojan a respins ideea că o strategie mai bună de imagine ar fi soluția pentru nemulțumirile populației și, întrebat dacă își reproșează ceva, premierul a spus că nu există guvernări perfecte: „Important e să ai o direcție cât se poate de clară, să fii în serviciul țării și când constați că lucrurile trebuie ajustate, să o faci. Nu există ceva care trebuie schimbat la nivel de comunicare. Nu comunicarea e problema; munca, seriozitatea și rezultatele contează”.

„Ilie Sărăcie” și asumarea măsurilor dificile

Referitor la poreclele care i-au fost puse în spațiul public, precum „Ilie Sărăcie” sau „Ilie Taie-Tot”, pe fondul măsurilor de austeritate, prim-ministrul și-a taxat oponenții politici.

„Cel mai simplu este să pui etichete și să critici. Cei care fac asta nu au avut curajul să își asume această răspundere. Eu mi-am asumat-o”, a replicat Bolojan. El a insistat că restrângerea cheltuielilor este singura cale prin care România poate ieși dintr-o situație economică dificilă, definind acest demers ca fiind „menirea pe care acest guvern trebuie să și-o asume”.