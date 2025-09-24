Cum se comportă Gigi Becali cu lucrătorii asiatici din București. Partidul care l-a trimis în Parlament îi vrea izgoniți din România

Gigi Becali (67 de ani) a comentat cazul livratorului asiatic lovit în București. Deși a fost trimis în Parlament partidul AUR, al cărui lider, vicepreședintele Dan Tanasă, s-a poziționat pentru alungarea străinilor de pe șantierele țării, afaceristul s-a rupt și de linia promovată de formațiunea politică, după ce oricum demisionase din AUR.

Gigi Becali, devenit viral pe TikTok, după ce a împărțit sute de lei elevilor Colegiul Național „Mihai Eminescu” din București, este urmărit prin tot Bucureștiul de muncitorii nepalezi și nu numai veniți în ultimii ani în România. Mulți se adună la Palatul de lângă sediul Guvernului, iar alții îl „vânează” prin Capitală.

„Eu când îi văd, opresc și le dau câte 200 de euro. Ce sunt 200 de euro pentru mine? Ei vin după mine, că și-au dat vorbă între ei. Ei acum mă urmăresc și eu le dau. Și dacă le dau 5-600 de euro, ce contează?

Să nu crezi că am eu ceva. Eu nu am vreo ură. Eu opresc, dau câte 100-200 de euro. Ăla, săracul, vine și el din țara lui… Eu opresc unde îi văd. Sunt vai de... mor de foame.

Eu opresc și le dau 100-200 de euro. Cum îi văd 'Ia 100 de euro'. Și când mă duc la magazin sau la restaurante „Ia 100 de euro”.

Să ducă și el acasă la familia lui. Și nu mă interesează ce religie are. E treaba lui. Eu nu sunt d-ăla extremist. Eu când îi văd de unde sunt „Ia 100 de euro, ia 200 de euro”. Și nu sunt ortodocși. Eu iubesc toți oamenii”, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.