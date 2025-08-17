search
Duminică, 17 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Premierul Bolojan, un nou plan pentru investițiile din bani publici: „Guvernul va face o planificare pentru fiecare autoritate”

0
0
Publicat:

Premierul Ilie Bolojan anunță un plan multianual de investiții publice, prin care autoritățile și constructorii vor ști exact bugetele disponibile pentru următorii trei ani. 

Ilie Bolojan are un nou plan pentru investițiile din bani publici / Sursa foto: Inquam Photos
Ilie Bolojan are un nou plan pentru investițiile din bani publici / Sursa foto: Inquam Photos

Bolojan vorbește despre o planificare eficientă a proiectelor de infrastructură.

„România are o capacitate care a fost deja depășită de a asigura investiții. Toate domeniile sunt importante, toate zonele țării sunt prioritare. Dar la un moment dat, totuși, trebuie să faci o selecție: care proiecte sunt cele mai importante, cele care au cel mai mare efect adăugat, efect economic, dacă se finalizează” a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan într-un interviu pentru Bloomberg, conform Palatului Victoria. 

Guvernul va decide ce proiecte vor avea prioritate și care nu

Premierul a comparat un drum comunal cu un drum județean care leagă 10 comune. În opinia sa, prioritar este drumul județean. 

„Dacă e vorba de drumuri, poți, de exemplu, să te uiți la recensământul general al circulației mașinilor să-ți dai seama unde este traficul mare sau drumuri care conectează regiuni între ele. Atunci, dacă ai de ales între un drum comunal într-o comună la capătul județului și un drum județean care leagă 10 comune, sigur că vei finanța cu prioritate drumul județean.”

Investițiile din bani publici vor fi planificate pe o perioadă de 3 ani

Premierul Ilie Bolojan a explicat cum va aplica Guvernul această nouă strategie privind investițiile din bani publici. Primarii vor trebui să primească de la Guvern programul investițiilor, mai ales dacă banii vin de la Executiv. 

„Ce este important este să creăm o, de fapt, planificare, un buget multianual în anii următori, și asta este la ceea ce lucrăm, pentru aceste proiecte, atât din programul «Anghel Saligny», cât și din celelalte bugete naționale” a precizat șeful Guvernului. 

  „Va fi un program multianual, care înseamnă bugete naționale pentru aceste programe. Fiecare autoritate, fiecare constructor va ști câți bani va primi în 2026, 2027 și 2028 și va putea face o planificare în așa fel încât să-și dimensioneze șantierele ” a ținut să precizeze Ilie Bolojan. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
digi24.ro
image
Ce înseamnă eșecul lui Trump și succesul lui Putin după întâlnirea din Alaska. Analist: ”Rusia va profita masiv de asta”
stirileprotv.ro
image
Descoperirea misterioasă care ar putea RESCRIE istoria evoluției umane. E un instrument vechi de 1,5 milioane de ani
gandul.ro
image
Rogobete introduce formular online pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private
mediafax.ro
image
O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care femeia riscă să ajungă în spatele gratiilor
fanatik.ro
image
Lista completă a cerințelor prezentate de Vladimir Putin în Alaska, pentru a pune capăt războiului cu Ucraina
libertatea.ro
image
Provocările uriașe ale înființării unui stat palestinian. Două întrebări esențiale și implicațiile răspunsului la ele
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
digisport.ro
image
VIDEO 'Atenție la picioarele lui Putin. Ce nu e în regulă cu ele?': toată lumea a observat mișcările suspecte de la finalul întrevederii cu Trump
stiripesurse.ro
image
HĂRȚI. Teritoriul cerut de Putin înseamnă retragerea Ucrainei de pe „centura de fortificații”. Ce mai vrea Rusia în plus
antena3.ro
image
Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
observatornews.ro
image
Alertă în România: închideți geamurile și nu ieșiți din case! 29 de județe, afectate de avertizarea ANM
cancan.ro
image
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
prosport.ro
image
A cumpărat de la vechituri o comodă cu 200 de euro și a descoperit în sertare 190.000 de euro. „Îl caut pe proprietar”
playtech.ro
image
Rating şoc la TV la derby-ul CS Dinamo – Steaua! Câţi români s-au uitat la meci: „De patru ori mai puţin ca la Petrolul – Hermannstadt!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Rămasă fără 500 de milioane €, Mihaela Rădulescu a reacționat în ziua în care ar fi împlinit 8 ani cu Felix Baumgartner
digisport.ro
image
Trump şi Putin au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Un cutremur de 6 grade a zguduit Indonezia! Zeci de oameni au fost răniți
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
Vine PRĂPĂDUL! Adăpostiți-vă de URGENȚĂ! Alertă extremă în următoarele ore!
wowbiz.ro
image
Ţi se rupe sufletul! Ce l-a rugat Nina Iliescu pe soţul ei în ultimele lui zile de viaţă. Detalii tulburătoare de la ultima întâlnire dintre cei doi
romaniatv.net
image
Eveniment astral special. Cum ne influențează conjucția Lunii cu trei planete
mediaflux.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
Ce cadouri i-a făcut Daniela Gyorfi fiicei sale, Maria. Artista îi face toate poftele adolescentei: „Este un copil foarte bun” Cu ce rețetă le răsfață George Tal
click.ro
image
Orașul din România pe care Andi Moisescu îl poartă în suflet: „E slăbiciunea mea”. Ce amintiri îl leagă de acest loc special
click.ro
Kate și William în Kefalonia foto trucaj png
Kate Middleton și Prințul William, culisele vacanței lor de vară în familie. Un „cuplu obișnuit, lipsit de grandoarea regală”
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii primesc un semn divin în săptămâna următoare, începând de luni – Universul le deschide ușa către noroc și abundență
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, culisele vacanței lor de vară în familie. Un „cuplu obișnuit, lipsit de grandoarea regală”

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!