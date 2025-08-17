Premierul Bolojan, un nou plan pentru investițiile din bani publici: „Guvernul va face o planificare pentru fiecare autoritate”

Premierul Ilie Bolojan anunță un plan multianual de investiții publice, prin care autoritățile și constructorii vor ști exact bugetele disponibile pentru următorii trei ani.

Bolojan vorbește despre o planificare eficientă a proiectelor de infrastructură.

„România are o capacitate care a fost deja depășită de a asigura investiții. Toate domeniile sunt importante, toate zonele țării sunt prioritare. Dar la un moment dat, totuși, trebuie să faci o selecție: care proiecte sunt cele mai importante, cele care au cel mai mare efect adăugat, efect economic, dacă se finalizează” a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan într-un interviu pentru Bloomberg, conform Palatului Victoria.

Guvernul va decide ce proiecte vor avea prioritate și care nu

Premierul a comparat un drum comunal cu un drum județean care leagă 10 comune. În opinia sa, prioritar este drumul județean.

„Dacă e vorba de drumuri, poți, de exemplu, să te uiți la recensământul general al circulației mașinilor să-ți dai seama unde este traficul mare sau drumuri care conectează regiuni între ele. Atunci, dacă ai de ales între un drum comunal într-o comună la capătul județului și un drum județean care leagă 10 comune, sigur că vei finanța cu prioritate drumul județean.”

Investițiile din bani publici vor fi planificate pe o perioadă de 3 ani

Premierul Ilie Bolojan a explicat cum va aplica Guvernul această nouă strategie privind investițiile din bani publici. Primarii vor trebui să primească de la Guvern programul investițiilor, mai ales dacă banii vin de la Executiv.

„Ce este important este să creăm o, de fapt, planificare, un buget multianual în anii următori, și asta este la ceea ce lucrăm, pentru aceste proiecte, atât din programul «Anghel Saligny», cât și din celelalte bugete naționale” a precizat șeful Guvernului.

„Va fi un program multianual, care înseamnă bugete naționale pentru aceste programe. Fiecare autoritate, fiecare constructor va ști câți bani va primi în 2026, 2027 și 2028 și va putea face o planificare în așa fel încât să-și dimensioneze șantierele ” a ținut să precizeze Ilie Bolojan.