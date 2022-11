Aurescu: România îndeplinește condițiile cerute de Olanda pentru intrarea în Schengen

Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a declarat duminică, în cadrul unei emisiuni care a avut loc la postul TV Digi24 că, România îndeplinește la acest moment condițiile puse de Olanda pentru a fi de acord cu aderarea României la spațiul Schengen.

„În ceea ce privește Olanda, a avut premierul Rutte o vizită în România, apoi în discursul său din parlamentul olandez a avut două condiții. Una dintre ele a fost un raport MCV pozitiv, iar raportul de pe 22 noiembrie a fost pozitiv. O a doua condiție a fost o nouă misiune de evaluare la nivel de experți în România ca să verifice anumite elemente ale acquis-ului Schengen. Noi am avut o primă misiune de evaluare în perioada 9-11 octombrie, la care la acel moment experții olandezi nu au participat. Acel raport a fost foarte cuprinzător, misiunea s-a uitat la aproape toate domeniile la care trebuie să ne raportăm când vorbim de aplicarea acquis-ului Schengen iar în final concluziile au fost extrem de pozitive.

Cu toate astea, pentru că a existat această preocupare a Olandei, noi am organizat, împreună cu Comisia Europeană și cu un număr de alte state membre, încă o misiune de evaluare, care s-a desfășurat pe 17 noiembrie. Misiunea s-a uitat la 3 domenii: protecția datelor, aspecte care țin de cooperarea în materie penală și la modalitățile prin care știm să emitem vize Schengen. Această ultimă componentă s-a desfășurat la Consulatul General al României de la Istanbul, iar primele două componente au fost examinate la București, în discuții cu autoritățile române. Și raportul celei de-a doua misiuni de experți care s-a desfășurat pe 17 noiembrie, la București și Istanbul, a fost pozitiv, foarte bun. A fost făcut public pe 23 noiembrie. Prin urmare, în acest moment, din perspectiva României, cele două condiții care au fost puse de către premierul Olandei, noi considerăm că sunt îndeplinite,” a declarat ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu.

În ceea ce privește Suedia, Bogdan Aurescu a spus că s-a aflat permanent în contact cu omologul său, ministrul de externe suedez, și că are confirmarea repetată că guvernul din Suedia susține aderarea României la Spațiul Schengen. Există o problemă în parlament cu privire la poziția Partidului Social Democrat de opoziție. „Am discutat și cu reprezentanți ai Partidului Social Democrat de opoziție, inclusiv în săptămâna care tocmai se încheie, marți am avut o discuție cu unul din liderii partidului suedez și le-am exprimat încă o dată toate argumentele și toate datele care susțin aderarea României la Spațiul Schengen. Sperăm de asemenea ca și acolo să existe o soluție care să fie favorabilă României”, a explicat ministrul Aurescu.

În ceea ce privește Austria, Bogdan Aurescu a arătat că aceasta a spus foarte clar că nu au o problemă neapărat cu România, ci cu unele instituții europene care nu se uită suficient de atent la preocupările legate de migrație ale Austriei. „Din perspectiv ministrului de externe al Austriei, pentru că s-a exprimat public, există o așteptare din partea Austriei ca la nivelul Comisiei Europene să fie acordată o atenție mai mare zonei balcanice, rutei balcanice de migrație, care produce efecte în ceea ce privește Austria. La Consiliul JAI de vineri deja a fost anunțat un plan de acțiune privind migrația prin Balcanii de Vest, pe care Comisia Europeană îl va finaliza în perioada următoare. Eu sper ca aceste elemente concrete să răspundă preocupărilor părții austriece pe acest dosar. Partea austriacă cunoaște foarte bine că suntem pregătiți, că îndeplinim condițiile pentru a adera la Spațiul Schengen”.

Vicecancelarul austriac Werner Kogler a declarat vineri că susține aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, după declarațiile făcute anterior de cancelarul Nehammer și ministrul de interne Gerhard Karner care au dat de înțeles că Austria se opune aderării.

Președinția cehă a Consiliului UE a făcut din extinderea Schengen una dintre prioritățile sale principale și dorește ca aceasta să fie votată la reuniunea miniștrilor de interne ai UE din 8 decembrie. Extinderea spațiului Schengen necesită unanimitate între statele membre Schengen. Spațiul Schengen include toate țările UE, cu excepția Bulgariei, Irlandei, Croației, României și Ciprului, precum și a patru țări din afara UE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.