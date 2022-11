România în Schengen. Aurescu: Sunt șanse bune să obținem un rezultat pozitiv, inclusiv până la finalul anului

Bogdan Aurescu a explicat în timpul interviului pentru Adevărul că autoritățile române s-au aflat în dialog constant cu autoritățile statelor care au ridicat probleme în privința aderării României la spațiul Schengen.

Potrivit ministrului, convingerea țărilor precum Olanda, Austria sau Suedia este „un efort multidimensional care se poartă la toate nivelurile, nu doar la nivelul MAE și la nivelul președintelui, premierului, MAI. Lucrăm foarte bine împreună, avem o interacțiune continuă”.

În ceea ce privește cazul Olandei, Aurescu susține că România a demonstrat prin cea de-a doua verificare suplimentară că merită să adere la spațiul Schengen. Ministrul așteaptă acum o decizie formală din partea guvernului olandez, sperând că de această dată va fi una pozitivă.

„Olanda, aici au existat probleme cu ceva mai multă vreme în urmă. Condițiile pe care Olanda le-a pus au fost două: să existe un raport MCV pozitiv și să aibă loc o verificare suplimentară, față de verificarea tehnică pe care a efectuat-o misiunea de experți pe care noi ne-am asumat-o voluntar la începutul lunii octombrie. Raportul misiunii din 9-11 octombrie, după cum vă aduceți aminte, a fost extrem de pozitiv, misiunea a acoperit toate dimensiunile pregătirii pentru aderarea la Schengen și concluziile au fost că România îndeplinește condițiile. Olanda la momentul respectiv nu a participat cu experți la acea misiune am considerat util să invităm Olanda să efectueze o verificare suplimentară. Acest lucru s-a întâmplat pe data de 17 noiembrie. Vizita a avut loc împreună cu Comisia Europeană, cu experți din șase state membre ale UE și ale spațiul Schengen, inclusiv Olanda și Suedia. Această misiune a avut loc la București, prin întâlniri și vizite la sediile instituțiilor relevante. Au fost trei domenii care au fost acoperite de această misiune, protecția datelor personale în conexiune cu activitatea de aplicare a acquis-ului Schengen, cooperarea judiciară în materie penală și respectiv chestiuni legate de emiterea de vize Schengen, aceasta a fost gestionată de MAE. Suplimentar, experții din statele membre și de la Comisia Europeană și Consiliu au efectuat și o vizită la Consulatul General al României de la Istanbul”, a explicat Bogdan Aurescu.

„Concluziile acestei a doua misiuni au fost extrem de pozitive, concluziile au fost în sensul că sistemele noastre informatice sunt, citez din raport, în stare exemplară, că personalul nostru este foarte bine pregătit, că îndeplinim toate condițiile tehnice pentru a gestiona aspectele legate de emiterea de vize Schengen. De asemenea și pe celelalte două componente, protecția datelor și cooperarea în materie penală, concluziile au fost extrem de pozitive. Deci iată că și a doua condiție a Olandei putem consideră, din punctul nostru de vedere, că este îndeplinită. Prin urmare, așteptăm o decizie formală din partea statului olandez și sperăm să fie pozitivă”, susține ministrul.

Problemele cu Suedia și Austria

În cazul Suediei, ministrul Afacerilor Externe susține că a purtat discuții cu omologul său, dar și cu social-democrații din Parlamantul suedez în ceea ce privește poziția acestora față de aderarea României la Schengen și speră ca decizia acestora să fie una pozitivă.

„În ceea ce privește Suedia, după cum cunoașteți, guvernul suedez sprijină aderarea la Schengen. Propunerea pe care guvernul suedez a înaintat-o parlamentului suedez este una de susținere a aderării României la Schengen. Am discutat în această perioadă de foarte multe ori am discutat cu omologul meu suedez. De asemenea, am intrat în discuție și cu opoziția social-democrată din Parlamentul suedez, am discutat și cu fostul ministru de externe suedez, am avut o convorbire și cu reprezentatul social-democraților în ceea ce privește problemele legate de justiție și care se ocupă și de domeniul aderării României la spațiul Schengen. Am exprimat toate argumentele și am furnizat toate datele care susțin aderarea României la spațiul Schengen, am acționat și prin alte canale, inclusiv familiei social-democrate. Sper ca decizia social-democraților suedezi să fie una pozitivă, care să corespundă cu stadiul nostru de pregătire pentru aderarea la Schengen”, a declarat Aurescu.

De asemenea, autoritățile române au purtat discuții cu cele austriece în ceea ce privește problema migrației și acuzațiile acestora. Bogdan Aurescu susține că omologul său a precizat că poziția ministrului de interne austriac nu este îndreptată către România.

„În ceea ce privește Austria demersurile s-au făcut foarte intens, atât la Bruxelles cât și în capitală. Domnul ministru Bode a fost în vizită la Viena ieri, azi se găsește la Bruxelles la Consiliul Justiție și Afaceri Interne, unde se discută inclusiv aspectele care preocupă Austria în acest moment și care sunt legate de migrația care vine pe ruta balcanică. România nu este pe linia balcanică, România nu este un stat care să se găsească pe traseul fluxurilor migratorii importante, datele pe care Frontex le pune la dispoziție arată foarte clar că migrația secundară este foarte mică. România nu este o sursă de migrație sau de preocupare. Eu am discutat vinerea trecută, deci după ce s-au făcut declarațiile acelea, cu omologul austriac care mi-a spus foarte clar că această poziție a ministrului de interne austriac nu este o poziție îndreptată împotriva România, că România este cunoscută că este pregătită pentru aderarea la spațiul Schengen și că este mai degrabă un semnal de preocupare pentru instituțiile europene pentru a gestiona și aspectele care se referă la migrația din Austria. Noi înțelegem această preocupare a autorităților austriece care se confruntă cu un număr mare de migranți, la care se adaugă și refugiații din Ucraina. Sper ca reuniunea de astăzi a JAI să vină cu soluții și propuneri inclusiv de la nivelul Comisiei Europene, astfel încât să se răspundă problemelor austriece. Lucrurile sunt într-o anumită dinamică și noi sperăm să fie una cu rezultat pozitiv pentru România, în orice caz demersurile noastre vor continua”, a explicat Bogdan Aurescu.